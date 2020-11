Mainos: Ultraohut kannettava yhdistää mobiililaitteiden ja tietokoneiden parhaat puolet

Ultraohut kannettava tietokone yhdistää mobiililaitteiden ja tietokoneiden parhaat puolet yhdeksi mukana kulkevaksi laitteeksi.

Toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Huawein kanssa.

Ultraohuet kannettavat tietokoneet tuovat mukanaan niin perinteisten tietokoneiden kuin myös mobiililaitteiden parhaat puolet. Ne ovat keveitä ja pienikokoisia, minkä myötä niitä on helppo kuljettaa mukana, mutta kuitenkin niissä on silti fyysinen näppäimistö, mobiililaitteita huomattavasti suurempi näyttö ja täysiverinen työpöydällinen käyttöjärjestelmä. Huawein uusi MateBook X on mallikelpoinen esimerkki siitä, mihin uusin kannettavien tietokoneiden tekniikka kykeneekään pienikokoisessa paketissa.

Huawein kanssa kaupallisessa yhteistyössä toteutetussa advertoriaalissa tutustutaan juuri lokakuun lopulla Suomessa myyntiin tulleeseen Matebook X -kannettavaan.

