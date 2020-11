io-tech testasi Applen uuden 929 euron suositushinnalla varustetun iPhone 12 -älypuhelimen.

Vuosi kääntyi jälleen syksyyn ja se tarkoittaa myös sitä, että Apple on tuonut kauppoihin uudet iPhone-älypuhelimet. Ensimmäisen iPhone 12 -sarjasta io-techin testiin ehti malliston uusi perusmalli iPhone 12. 929 euron lähtöhinnallaan puhelin on 100 euroa edellisvuoden perusmallia kalliimpi, mutta hinnan nousun vastapainona puhelimen ominaisuuksia on viety lähemmäs Pro-mallistoa kapeampien näytön reunusten ja suurempiresoluutioisen OLED-paneelin myötä. Valitettavasti hinnan noususta huolimatta puhelin on ottanut myös takapakkia edeltäjäänsä nähden pienentäen akun kapasiteettia lähes 300 mAh.

iPhone 12:n perusominaisuuksiin kuuluu valmistajan uusi A14-järjestelmäpiiri, 4 gigatavua RAM-muistia ja mallin mukaan joko 64, 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa. Akulla on kokoa 2815 mAh ja siihen ladattava verkkovirta-adapteri on hommattava erikseen, sillä hiilijalanjälkeä säästääkseen ei Apple enää laturia puhelimen mukana toimita. Kameroiden virkaa puhelimessa hoitaa kaksi 12 megapikselin sensoria, joista toinen on perinteinen 26 mm laajakulmakamera ja toinen leveämpi 13 mm:n ultralaajakulmakamera.

Testiartikkelissa iPhone 12:een tutustutaan hieman täysimittaista rutiinia lyhyemmin reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Apple iPhone 12