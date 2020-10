Microsoft on muun muassa korvannut Surface-sarjalle tyypillisen kasvojentunnistuksen sormenjälkilukijalla tuodakseen uuden kannettavan hintaa alaspäin.

Microsoft on julkaissut päivittyneen Surface Pro X:n lisäksi myös täysin uuden jäsenen Surface-perheeseen. Uusi Surface Laptop Go on suunniteltu laajentamaan tuoteperheen valikoimaa sen edullisemmassa päässä.

Surface-sarja on profiloitunut keskimääräistä arvokkaampiin työkoneisiin, vaikka taulutietokoneiden puolelta löytyykin edullisemman pään Go-malli. Nyt esitelty Surface Laptop Go pyrkii tuomaan sarjan myös kannettavien osalta suuremman yleisön budjettiin sopivaksi vaihtoehdoksi. Kannettavasta on karsittu kalliimman pään ominaisuuksia kuten Windows Hello -kirjautuminen kasvojen tunnistuksella, mutta se on korvattu virtapainikkeeseen integroidulla sormenjälkilukijalla.

12,4-tuumaisella 1536×1024-resoluution PixelSense-näytöllä varustetun kannettavan sydämenä sykkii Intelin Ice Lake -arkkitehtuuriin perustuva neliytiminen Core i5-1035G1 -prosessori integroidulla Gen11 UHD Graphics -näytönohjaimella. Sen tukena on 4 tai 8 Gt LPDDR4x-muistia ja tallennustilaksi voi valita joko 128 tai 256 Gt:n SSD-aseman tai 64 Gt:n eMMC:n (embedded MultiMediaCard).

Kannettava tukee Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.0 -yhteyksiä ja sen I/O-valikoimaan kuuluvat yksi USB Type-C -liitin, yksi USB Type-A -liitin, kuulokeliitin sekä Surface Connect -portti. Kannettavan webbikamera tukee 720p-resoluutiota ja mikrofonien kehutaan olevan studiolaatua. Äänentoistosta on vastuussa Omnisonic-kaiuttimet Dolby Audio -tuella. Kannettavassa on oletuksena käytössä ominaisuuksiltaan rajoittunut Windows 10 Home S, mutta S-tilasta on mahdollista poistua normaalin Windowsin pariin.

Kannettavan runko on valmistettu osittain kierrätetystä polykarbonaatista ja lasikuitua sisältävästä komposiittihartsista, mutta sen kansi on alumiinia. Värivaihtoehtoina on tarjolla vain platina. Microsoft ei ilmoita verkkosivuillaan kannettavan akun kapasiteettia, mutta kertoo sen kestävän noin 13 tuntia tyypillisessä käytössä.

Microsoft Surface Laptop Go on hinnoiteltu Suomessa alkaen 669 euroon parhaan konfiguraation hinnan noustessa 1039 euroon. Kannettavat ovat ennakkotilattavissa välittömästi ja niiden toimitukset alkavat 27. lokakuuta.

