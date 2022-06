Uutuuskotelon ulkokuoreen on koneistettu 57 000 pientä neliskanttista ilmanvaihtoreikää.

Asus on lanseerannut uuden microATX-kokoisen Prime AP201 -kotelon, joka on samalla yrityksen Prime-malliston ensimmäinen kotelo. Aiemmin Asuksella on jo ollut koteloita ROG- ja TUF-pelimallistoissaan. Siinä missä yrityksen muut kotelot ovat olleet muotoilultaan hyvin gaming-henkisiä, on uusi Prime AP201 -malli muotoiltu minimalistisesti ja sen ulkopinnoista suuri osa on neliörei’itettyä verkkopaneelia.

Tilavuudeltaan 33-litrainen kotelo on suunniteltu käytettäväksi microATX-emolevyä lukuun ottamatta täysikokoisten komponenttien kanssa. Sisään mahtuu täysikokoinen ATX-virtalähde, maksimissaan 338 mm pitkät näytönohjaimet ja 170 mm korkeat prosessoricoolerit. Jäähdytys on huomioitu kuudella 120 mm tuuletinpaikalla sekä mahdollisuudella kiinnittää jopa 280 tai 360 mm jäähdytin kattoon. Emolevykelkan jatkeen taakse on jätetty mukava 32 mm kouru kaapelinhallinnalle. Kylkipaneelit irtoavat ilman työkaluja, kuten myös pohjan pölysuodatin. Etupaneelissa on kaksi USB-A 3.2 Gen1 -liitäntää sekä yksi USB-C 3.2 Gen2 -liitäntä.

Tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 205 x 350 x 460 (L, K, S), tilavuus 33 litraa

Paino: 5,8 kg

Materiaali: Teräs, muovi

Etupaneelin liitännät: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, kuuloke- ja mikrofoniliittimet

Yhteensopivat emolevyt: Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Levypaikat: 1 x 2,5”, 3x 2,5”/3,5”

Laajennuskorttipaikkoja: 4

Näytönohjaimen maksimimitat: pituus 338 mm (ilman etutuulettimia), leveys 160 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. pituus 180 mm)

Tuuletinpaikat: 3 x 120 mm katossa, 2 x 120 mm pohjassa, 120 mm takana

Jäähdytinpaikat: 120 mm takana, 280/360 mm katossa

Asus Prime AP201 tulee Suomessa saataville kesäkuun aikana mustana ja hopeanharmaana. Hinnoittelua ei ole vielä julkistettu, mutta eurooppalaisilla sivustoilla suositushinnaksi on mainittu noin 100 euroa.

Lähde: sähköpostitiedote, tuotesivut