Vaikka MWC:n järjestäjä GSMA ehti jo tiedottaa kahdesti aikovansa järjestää messut aikatulun mukaisesti, on se nyt päätynyt peruuttamaan koko tapahtuman.

Mobile World Congress -messujen järjestäjä GSMA on tiedottanut jo kahdesti, että messut järjestetään aikataulussaan huolimatta koronaviruksesta. Järjestäjät olivat kuitenkin varoittaneet, että lopullinen päätös tehtäisiin kuluvan viikon perjantaina.

GSMA päätyi tekemään vaikean päätöksen lopulta jo tänään. Mobile World Congress 2020 -messut on peruttu. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Barcelonassa järjestettävät MWC-messut on peruttu. Messut on tosin kertaalleen siirretty keväältä syksyyn, kun vuonna 2003 maailmalla riehui SARS-koronavirusepidemia.

Järjestäjien ratkaisu on ymmärrettävissä helposti. Tähän mennessä osallistumisensa messuille ovat peruuttaneet täysin ainakin merkittävät alan tekijät kuten Amazon, AT&T, Ericsson, Facebook, HMD Global, Intel, LG, MediaTek, Nokia, NVIDIA, Sony, STMicroelectronics, Vivo ja Vodafone. TechCrunchin kokoamassa listassa osallistumisensa peruuttaneita yrityksiä on yhteensä jo yli 40. Lisäksi muutamat yritykset olivat ehtineet ilmoittaa peruuttavansa osan messutapahtumistaan, vaikka olisivatkin paikalla.

io-techin oli tarkoitus osallistua messuille median roolissa Sampsa Kurrin ja Juha Kokkosen johdolla, mutta luonnollisesti messut jäävät nyt peruuntuneina väliin myös meidän osaltamme.

Lähde: Bloomberg