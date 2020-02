Xiaomin uudesta lippulaivamallista tulee tarjolle perusmalli sekä Pro-versio.

Xiaomi on esitellyt tänään uuden Mi 10 -lippulaivapuhelimensa Kiinassa. Tarjolle tulee Mi 10- sekä Mi 10 Pro -versiot, jotka eroavat toisistaan muistimäärien, akun koon ja latausnopeuden sekä kameratoteutuksen osalta. Kyseessä on seuraajat noin vuosi sitten julkaistulle Mi 9 -mallille sekä viime syksyllä julkaistulle Mi 9 Pro -mallille.

Molemmat mallit ovat ulkomitoiltaan identtiset ja ne käyttävät reunoilta kaarevaa 6,67-tuumaista Super AMOLED -näyttöä, jonka tarkkuus on 1080 x 2340 pikseliä ja maksimaalinen pistekirkkaus peräti 1200 nitiä. 20 megapikselin etukamera on sijoitettu reikään näytön vasempaan ylänurkkaan. Näyttö tukee 90 Hz:n ruudunpäivitysnopeutta, 180 Hz kosketuksentunnistusta sekä 4096-tasoista DC-kirkkaudensäätöä.

Sisältä molemmista Mi 10 -malleissa on Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri sekä Snapdragon X55 5G -modeemi, joka tukee sekä SA- että NSA-verkkotekniikoita. RAM-muistina on uusinta LPDDR5-tekniikkaa ja tallennustila on toteutettu UFS 3.0 -tekniikalla. Pro-mallin tallennustilavaihtoehdot ovat pykälää suuremmat.

Kamerapuolella molemmista malleista löytyy neljä takakameraa, mutta Pro-mallissa toteutus on monipuolisempi. Pro-mallissa on 108 megapikselin laajakulmakamera kahdeksan linssin objektiivilla, 12 megapikselin normaalikamera, 8 megapikselin 10x-hybridizoomi sekä 20 megapikselin ultralaajakulmakamera. Mi 10:ssä normaali- ja telekameroista on luovuttu ja niiden tilalla on 2 megapikselin kamerat syvyystietoja ja makrokuvausta varten. Lisäksi ei-Pron ultralaajakulmakameran tarkkuus on 13 megapikseliä. Molemmat mallit tukevat 8K-videokuvausta 30 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Xiaomin mukaan Mi 10 Pro on saanut DxOMarkin testissä kärkisijaan oikeuttavan 124 pisteen tuloksen jättäen Mate 30 Pron taakseen pisteen erolla.

Mi 10 Pro tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,6 x 74,8 x 9 mm

Paino: 208 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass 5 edessä ja takana

6,67″ Super AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 1200 nits, HDR10+, 90 Hz ruudunpäivitys, 180 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa

5G SA & NSA

Cat.16/13 LTE-yhteydet (1000/150 Mbit/s), Dual SIM, VoLTE

WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC

GPS (L1 & L5), GLONASS, Galileo (E1+E5a), BeiDou, QZSS (L1+L5)

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin 1/1,33-tuumainen sensori 0,8 um pikselikoolla, f1.69, OIS, 8 linssiä 12 megapikselin normaalikamera, 1,4 um pikselikoko, 50 mm kinovastaava polttoväli, Dual Pixel -autofokus 8 megapikselin telekamera, 1,0 um pikselikoko, f2.0, OIS, 10x hybridizoom 20 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 117 asteen kuvakulma 8K 30 FPS & 4K 60 FPS videokuvaus, 1080p 960 FPS hidastuskuvaus

20 megapikselin etukamera, 0,9 um pikselikoko, f2.0

4500 mAh akku, USB Type-C, Charge Turbo 50 W pikalataus, 30 W langaton pikalataus, 10 W käänteinen langaton lataus

MIUI 11 & Android 10

Mi 10 tekniset tiedot (eroavaisuudet Pro-malliin):

8 tai 12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin 1/1,33-tuumainen sensori 0,8 um pikselikoolla, f1.69, OIS, 7 linssiä 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, f2.4, 123 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.4, 2-10 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin syvyystietokamera f2.4 8K 30 FPS & 4K 60 FPS videokuvaus, 1080p 960 FPS hidastuskuvaus

4780 mAh akku, USB Type-C, 30 W pikalataus, 30 W langaton lataus, 10 W käänteinen langaton lataus

Mi 10 tulee Kiinassa saataville huomenna 3999 yuanin (525 €) lähtöhintaan (8 & 128 Gt versio). 12 & 256 Gt:n huippuversio maksaa 4699 yuania, eli noin 620 euroa. Mi 10 Pron myynti alkaa puolestaan kiinassa 18. helmikuuta. 8 & 256 Gt:n mallin lähtöhinta on 4999 yuania (657 €) ja 12 & 512 Gt:n huippumallin 5999 yuania (790 €). Xiaomin oli tarkoitus julkaista uutuusmallinsa globaalisti Barcelonassa, mutta koska MWC-messut on peruttu, on uusi julkaisuajankohta vielä avoinna.

Lähteet: Xiaomi (1)(2)(3)