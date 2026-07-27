DaKrazyKidin luomuksessa on kaksi funktionaalista muistikampaa emolevyllä sekä kotelossa yhteensä 36 kampaa lisää, joista 16 on ARGB-valaistuja.

Modaajat luovat aina silloin tällöin huomion herättäviä kokoonpanoja, eikä Redditissä nimimerkkiä DaKrazyKid käyttävä harrastajan luomus ”RAM Machine” tuota pettymyksiä. Mini-ITX-kokoinen tietokone on nimittäin päällystetty muistikriisin keskelle osuvasti muisteilla.

DaKrazyKidin mukaan inspiraatio hänen luomaansa kokoonpanoon syntyi Steam Machinen pienestä muistimäärästä. Sen innoittamana hänen luomassaan mini-ITX-kokoluokan tietokoneessa on paitsi 32 Gt muistia, myös 36 muistikammasta luodut ulkokuoret.

Modaajan luoman mini-ITX-kokoonpanon kotelon 36 muistikammasta 16 on kytketty virtoihin ja ARGB-valaistuja. Valaistuksella varustettuja muisteja on neljä per kylki, etupaneeli ja katto ja niitä ohjataan SignalRGB-sovelluksella. Kyljissä on lisäksi valaisemattomia sinisella piirilevyllä ja paljailla muistipiireillä varustettuja kampoja täyttämässä lopun tilan.

Kokoonpanon sisällä sykkii tarkemmin määrittelemätön Core Ultra 5 -prosessori ja B860-I-emolevy, Patriotin 32 Gt DDR5-8200-muistia ja saman merkin 2 Tt:n SSD-asema sekä GeForce RTX 5060 -näytönohjain. Virtaa kokoonpanolle tarjoilee 750 watin virtalähde.

Jottei tätä menoa kultaakin kalliimpien muistien käyttäminen tällaiseen tarkoitukseen menisi liikaa tunteisiin, on kellä tahansa mahdollisuus saada se omakseen. SignalRGB on nimittäin lyöttäytynyt yhteen DaKrazyKidin kanssa ja he arpovat yhteistyössä RAM Machinen yhdelle onnelliselle voittajalle.

Lähde: Reddit