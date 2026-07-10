Omdian lukujen muistin osuus alle 400 dollarin puhelinten hinnoista on lähes kaksinkertaistunut vuodessa samalla kun puhelinten toimitukset ovat romahtaneet jopa 22 %.

Tutkimusyhtiö Omdia on julkaissut blogeja ja statistiikkaa sekä älypuhelinten että tietokoneiden myynneistä ja muistikriisin vaikutuksista niihin. Käsittelimme tietokonepuolta aiemmassa uutisessa ja tässä keskitymme mobiilipuolen kuulumisiin.

Omdian mukaan käsiin räjähtäneet muistihinnat ovat johtaneet osaltaan puhelinmarkkinoiden kutistumiseen ja toimitusten uskotaan kutistuvan kuluvana vuonna 12 %. Edullisen pään puhelinten kohdalla tilanne on selvästi dramaattisempi ja vuoden ensimmäisen neljänneksen lukujen mukaan alle 400 dollarin puhelimia on toimitettu jopa 22 % vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Yli 400 dollarin puhelinten toimitusten odotetaan kasvavan tänä vuonna 5,7 %, mutta se ei riitä kompensoimaan edullisempien romahdusta.

Tutkimusyhtiön vuoden ensimmäisen neljänneksen lukujen mukaan muistin osuus puhelimen valmistuskuluista on kasvanut dramaattisesti erittäin lyhyessä ajassa. Alle 100 dollarin puhelimissa muistin osuus valmistuskustannuksista on hypännyt viime vuoden kolmannen neljänneksen 33 prosentista jopa 64 prosenttiin. 100-200 dollarin haarukassa luku on noussut 31 prosentista 59 prosenttiin ja 200-400 dollarin luokassa 32 prosentista 59 prosenttiin. 400-500 dollarin väliin hinnoiteltujen puhelinten kohdalla nousua on ollut 23 prosentista 47 prosenttiin, 500-600 välikössä 17 prosentista 37 prosenttiin, $600-$800 luokassa 12 prosentista 28 prosenttiin ja yli 800 dollarin puhelimissakin 11 prosentista 26 prosenttiin.

Omdian mukaan puhelinvalmistajat pyrkivät kompensoimaan muistien kohonneita hintoja leikkaamalla muista komponenteista. Esimerkkeinä käytetään halvempia näyttöpaneeleita, RF-lähetinvastaanottimia ja erilaisia sensoreita; käytännössä kaikkea, joissa riittää valikoimaa ja valmistajia, joista valita.

Muistikriisi vaikuttaa luonnollisesti myös puhelinten muistimääriin. Omdian lukujen mukaan verrattuna vuoden takaisiin lukemiin $400-$499 maksavien puhelinten muistimäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan, mutta kaikkien sitä pienempien hintaluokkien puhelimissa muistimääriä on vuoden aikana pienennetty enemmän tai vähemmän. Ainakin tällä hetkellä 500 dollarista ylöspäin muistimäärät ovat kuitenkin jatkaneet keskimäärin kasvua, mikä on hilannut kaikkien puhelinten keskimääräisen keskusmuistimäärän vuodessa 7,8 Gt:stä 8,3 gigatavuun.

Lähteet: Omdia (1), (2)