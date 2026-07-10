Kun toimitusmääriä verrataan vuotta aiempiin lukuihin, olivat sekä työpöytä- että kannettavat tietokoneet yhtä aikaa miinuksella ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2023 kolmannen neljänneksen.

Tekoälybuumin aiheuttama muistikriisi vaikuttaa koko tekniikkamaailmaan. Tutkimusyhtiö Omdia on julkaissut nyt lukuja ja blogeja sekä tietokoneiden että puhelinten markkinoiden kutistumisen tienoilta juuri muistikriisin vuoksi. Tässä uutisessa keskitymme tietokonemaailmaan ja käsittelemme mobiilipuolen erikseen.

Omdian tuoreimpien lukujen mukaan pitkän kasvun jälkeen työasemien, työpöytäkoneiden ja kannettavien tietokoneiden toimitukset ovat laskeneet ensimmäistä kertaa yli vuoteen, kun verrokkina on vuotta aiemmat lukemat. Yhteensä markkinat kutistuivat noin 4 %. Lenovo hallitsee 25,3 % markkinoista, HP 19,8 %, Dell 14,1 %, Apple 11,1 % ja Asus 7,6 % muille valmistajille jäädessä yhteensä 22 % kakku jaettavaksi. Mainituista yrityksistä vain Apple ja Asus onnistuivat kasvattamaan omia toimituksiaan vuoden takaiseen nähden.

Vuoden toisella neljänneksellä toimitettiin yhteensä 13,9 miljoonaa työpöytäkokoonpanoa ja työasemaa (-1,3 % YoY) sekä 51,7 miljoonaa kannettavaa (-4,2% YoY). Kannettavien puolella kyseessä oli ensimmäinen vuosineljännes sitten vuoden 2023 kolmannen neljänneksen, kun käyrä oli miinuksen puolella vuoden takaiseen nähden, kun työpöytäpuoli on koukannut miinuslukemissa viimeksi vuoden 2024 päättäneellä neljänneksellä.

Omdia on kysellyt myös kuluttajilta, miten muistikriisi on vaikuttanut heidän päivityssuunnitelmiinsa. Ylivoimaisesti suurin joukko eli 53 % vastaajista on kertonut siirtävänsä päivitysaikeitaan hamaan tulevaisuuteen odottamaan markkinoiden tasaantumista. 17 % aikoo puolestaan päivittää normaalilla päivityssyklillään kriiseistä piittaamatta ja 15 % päivittää kyllä suunnittelemassaan aikataulussa, mutta käyttäen halvempia ja käytettyjä osia. 8 % vastaajista puolestaan aikoo päivittää aiottua aikatauluaan nopeammin vielä enemmän nousevien hintojen pelossa ja 7 % on pistänyt päivityssuunnitelmansa kokonaan jäähylle.

Lähde: Omdia