OnePlussan on huhuttu vaihtaneen näyttövalmistajaa BOE:sta Samsungiin, mikä saattaa selittää myös isot muutokset ulkonäössä.

OnePlus valmistelee parhaillaan ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimensa julkaisua. Matkan varrella huhuttu nimi on vaihtunut OnePlus V Foldista OnePlus Openiksi ja tuoreen vuodon mukaan myös puhelimen formaatti on muuttunut viime metreillä.

Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on tyypillisesti luotettava vuotaja etenkin tulevien puhelinten renderöintien osalta. OnePlussan tuleva taittuvanäyttöinen puhelin näyttäisi päätyvän yhdeksi virheosumista, sillä Hemmerstoffer on nyt julkaissut merkittävästi aiemmasta poikkeavia renderöintejä. Tällä kertaa renderöintien kerrotaan perustuvan yleisten CAD-piirrosten sijasta kuviin esituotantomallista.

Uusissa renderöinneissä puhelin on menettänyt todella reilusti pituutta ja kamerasaarekkeen alareuna lähentelee puhelimen takakannen puoliväliä. Saareke näyttää myös kasvaneen jonkin verran kokoa ja siinä on nähtävissä aiemmista renderöinneistä tutut kamerasensorit sekä yksi tunnistamaton pieni aukko, jossa saattaisi piillä jonkinlainen etäisyyssensori tai vastaava. Hasselbladin logokin on vaihdettu pelkkään tyyliteltyyn H-logoon.

Kamerasaarekkeen ja pituuden lisäksi muutoksia piisaa muuallakin. Puhelimen ulommaiset kulmat ovat nyt vahvasti pyöristettyjä, kun sisemmät reunat ovat luonnollisesti erittäin suorat sisänäytön vuoksi. Lisäksi kansinäytön kulmat on menty pyöristämään yhtä voimakkaasti rungon ulkokulmien kanssa. Myös sisänäytön selfiekamera on hypännyt vasemmalta oikeaan yläkulmaan, kun puhelin on avattuna pystyasennossa. Myös kaiuttimien sijoittelua on viilailtu.

On mahdollista, että myös aiemmat renderöinnit olivat aikoinaan oikeita, sillä OnePlussan on huhuttu hiljattain hylänneen näyttöjen valmistajaksi valitun BOE:n ja siirtynyt Samsungin näyttöihin. Syyksi on epäilty muun muassa Samsungin BOE:ta kehittyneempiä taittuvia näyttöjä, mutta kyse on tällä haavaa pelkästä arvailusta. Näytön tai näyttöjen vaihto muihin olisi avannut samalla mahdollisuuden muihinkin muutoksiin.

Yhtiön piti huhujen mukaan julkaista OnePlus Open tässä kuussa, mutta on tiettävästi joutunut lykkäämään julkaisua myöhemmäksi. Näyttöpaneelien vaihto ja formaatin viilailu selittäisivät helposti myöhästymisen.

Lähde: GSMArena