NVIDIA julkaisi uudet GeForce- ja Studio 536.99 -ajurit

GeForce-ajureiden merkittävin uudistus on tuki Baldur's Gate 3:lle sekä DLSS2:lle tulevissa The Texas Chain Saw Massacre- ja Gord-peleissä.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 536.99 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samaan syssyyn julkaistiin myös Studio 536.99 -ajurit. GeForce 536.99 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima Baldur’s Gate 3:lle. Lisäksi mukana on viimeisimmät päivitykset tuleville DLSS2-teknologiaa tukeville The Texas Chain Saw Massacre- ja Gord-peleille. Voit tutustua päivityksiin tarkemmin Game Ready -blogissa. Tuttuun tapaan mukana on myös bugikorjauksia. Jo aiemminkin korjatuksi ilmoitettu GeForce Experiencen Freestyle-filttereiden aiheuttama epävakaus kummittelee edelleen mukana, tällä kertaa korjattuja ovat DLSS3-peleissä ja Battlefield 2042:ssa esiintyneet epävakaudet filttereiden kera. Myös Dead Spacen yleiset vakausongelmat ja Controlin välivideoissa ja -animaatioissa esiintyneet repeilyt ja nykimiset pitäisi olla nyt korjattuja. Tiedossa olevien ongelmien puolella Halo Infiniten suorituskyvyn tiedetään tippuvan Maxwell-arkkitehtuurin näytönohjaimilla merkittävästi, jonka lisäksi DaVinci Resolveen tehdyt vakauskorjaukset aiheuttavat edelleen suorituskykytappioita, jotka on tarkoitus korjata myöhemmin. Voi tutustua kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF). Studio 536.99 -ajurit ovat saatavilla niin ikään Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille, mutta ne tukevat näytönohjaimia vasta Pascal-arkkitehtuurista lähtien. Ajureissa on mukana viimeisimmät päivitykset esimerkiksi NVIDIA Omniverselle, XSplit Broadcasterille ja Reallusion iClonelle, jonka lisäksi ajurit korjaavat NVIDIA Broadcastin aiheuttamia ääniongelmia Elgato Wave Linkin kanssa. Voit tutustua studio-ajureihin tarkemmin elokuun Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF). Keskustele foorumilla Ajurit GeForce Näytönohjaimet