Näytönohjainten toimitukset kasvoivat neljänneksellä yli 12 %, mutta luvut ovat edelleen jäljessä noin 27 % vuoden takaisiin toimituksiin nähden.

Näytönohjainmarkkinat ovat kärsineet koronakarenssien ja kryptolouhintabuumien jälkeisestä krapulasta ja sen myötä laskevista myynneistä jo hyvän tovin. Alkanut tekoälyvillitys puhaltaa omalta osaltaan hiillokseen, mutta käytännössä uuteen nousuun on lähdetty kannettavien kasvaneella menekillä.

Alan johtaviin analyytikkoyrityksiin lukeutuva Jon Peddie Research on julkaissut tuoreimman katsauksensa näytönohjainten toimituksiin. Yhtiön lukujen mukaan näytönohjainten toimitukset nousivat vuoden toisella neljänneksellä 12,4 %:lla tai noin 7 miljoonalla yksiköllä, josta tosin suurin osa tuli prosessoreiden integroiduista grafiikkaohjaimista. Erillisnäytönohjainten puolella myynti kasvoi noin miljoonalla yksiköllä ja kasvusta lähes kaikki tuli mobiilipuolelta. Vuoden takaisista toimitusmääristä ollaan kuitenkin edelleen perässä noin 27 %.

Yhtiöiden välistä tilannetta tarkastellessa AMD onnistui kasvattamaan toimituksiaan 22,9 % ja Intel 11,7 %, kun NVIDIAn toimitukset laskivat 7,5 %. Markkinaosuuksissa se tarkoitti AMD:lle 1,2 %:n kasvua, Intelille 0,4 % laskua ja NVIDIAlle 0,8 %:n laskua; AMD:n osuus markkinoista on nyt 14 %, Intelin 68 % ja NVIDIAn 18 %.

Erillisnäytönohjainten puolella tilanne muuttuu dramaattisesti. NVIDIA komentaa markkinoita 87 % osuudella, joka on tosin kutistunut prosenttiyksiköllä viime neljänneksestä. AMD on kasvattanut osuuttaan kaksi prosenttiyksikköä 10 %:iin ja Intelin osuus on tippunut yhdellä prosenttiyksiköllä 3 prosenttiin.

Lähteet: JPR, WCCFTech