MMO-pelaajille suunniteltu hiiri sisältää yhteensä 16 ohjelmoitavaa painiketta, joista 12 on sijoitettu kyljen liikuteltavaan Key Slider -kelkkaan.

Muistivalmistajasta koko alan jätiksi kasvanut Corsair on lanseerannut tuoretta verta hiirimarkkinoille. Yhtiön uusi Scimitar Elite Wireless suunniteltu etenkin MMO-pelaajien tarpeisiin runsaalla peukalonäppäinvalikoimallaan.

Corsair Scimitar Elite Wireless varautuu pelaajan tarpeisiin peräti 16 ohjelmoitavaa painiketta, joista 12 on sijoitettu peukalokäyttöön. Pääpainikkeet käyttävät optisia kytkimiä ja 12 peukalonäppäintä on asetettu patentoituun Key Slider -kelkkaan, mikä mahdollistaa niiden liikuttamisen omaan makuun sopivampaan kohtaan kylkeä.

Hiiren silmänä toimii yhtiön oma Corsair Marskman 26K, joka perustuu PixArtin PAW3393-sensoriin. Nimensä mukaisesti sensori kykenee maksimissaan 26 000 DPI:n tarkkuuteen ja sen luvataan lisäksi pysyvän kärryillä 650 IPS:n liikenopeuksissa ja 50G:n kiihdytyksissä.

Scimitar Elite Wireless on oletuksena yhteydessä tietokoneeseen yhtiön omalla 2,4 GHz:n Slipstream-yhteydellä 2000 hertsin virkistystaajuudella, mutta vaihtoehtoisesti tarjolla on myös Bluetooth-yhteys. Hiiren akun luvataan kestävän parhaimmillaan 150 tuntia yhdellä latauksella, olettaen että maltillinen RGB-valaistus on otettu pois päältä ja yhteysmuodoksi on valittu Bluetooth. Akun luvataan latautuvan tyhjästä täyteen USB-C-kaapelilla 90 minuutissa tai alle.

Corsair Scimitar Elite Wireless -MMO-pelihiiri saapuu markkinoille välittömästi. Se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 149,99 euroon.

Lähde: Corsair