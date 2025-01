Sulamisongelmista kärsineen vanhemman 12VHPWR-liittimen vuoksi MSI on ilmoittanut käyttävänsä merkkivärillä varustettua 12V-2x6-liitintä, josta näkee helposti onko se pohjassa vai ei, ja Zotac on puolestaan lisännyt merkkivalon ilmaisemaan, onko liitin kunnolla paikallaan.

GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjainten myötä käyttöön tullut 12VHPWR-virtaliitin sai osakseen kritiikkiä monesta suunnasta, kun käyttäjät alkoivat raportoimaan sulaneista liittimistä. Standardi päivitettiin pian uuteen 12V-2×6-liittimeen, jonka pitäisi olla turvallisempi käyttää, mutta ainakin osa näytönohjainvalmistajista aikoo pelata silti varman päälle.

12VHPWR-liittimen ongelmien syyksi paljastui tapauksesta riippuen käyttäjien virheet asennuksessa, vialliset liittimet ja adapterit. Käyttäjävirheisiin myötävaikutti liittimen suunnittelu, jossa se toimi, vaikkei liitin olisi ollut kunnolla pohjassa asti. 12V-2×6 parantaa turvallisuutta lyhentämällä neljää tuntopinniä ja pidentämällä varsinaisia virtapinnejä, jolloin liittimen ei pitäisi toimia, ellei se ole kunnolla pohjassa.

Näytönohjainvalmistajista ainakin MSI ja Zotac näyttävät kuitenkin pelaavan varman päälle GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaintensa kohdalla. MSI:n näytönohjainten mukana toimitettavissa adaptereissa on käytössä keltainen virtaliitinten suojakuori, mikä katoaa näkyvistä kokonaan, kun liitin on kunnolla pohjassa asti. Yhtiöllä on ollut vastaava ratkaisu käytössään jo aiemmin virtalähteissään. Tuntemattomasta syystä RTX 5070 -mallin mukana toimitetaan kuitenkin NVIDIAn referenssiadapteri, jossa merkkiväri ei ole käytössä.

Zotac on puolestaan lisännyt tuleviin GeForce RTX 50 -malleihinsa merkkivalon, joka ilmaisee, jos liitin ei ole painettu kunnolla pohjaan saakka. Vanhempaan standardiin viittaava 12VHPWR Safety Light -nimi selittynee sillä, että se ja 12V-2×6 ovat keskenään yhteensopivia.

Lähde: VideoCardz