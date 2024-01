Aiemmin suurin yksittäinen vuotopaketti sisälsi noin 3,2 miljardia käyttäjätietoa.

Käyttäjätiedot ovat vuotaneet vääriin käsiin netissä niin kauan, kuin käyttäjätietoja on ylipäätään ollut olemassa. Nyt julki tullut paketti, joka jättää kaikki aiemmat vuodot varjoonsa.

Cybernews kertoo netistä löytyneen jättimäisen tiedoston, jossa on ennennäkemätön määrä vuotaneita käyttäjätietoja eri sivustoilta – yhteensä jopa 26 miljardia eri tietuetta. Kyse ei ole pelkästään uusista vuodoista, vaan mukana on myös jo aiemmin tiedossa olleista vuodoista julki tullutta dataa. Aiemmin suurin yksittäinen vuotaneiden tietojen datapaketti on ollut tiettävästi 2021 uutisoitu 3,2 miljardin tietueen paketti.

Paketin löysivät SecurityDiscoveryn Bob Dyachenko ja Cybernewsin tutkijatiimi, mutta heidän mukaansa vuotolähdettä tai edes paketin jakoon pistänyttä tahoa valitettavasti tuskin tullaan ikinä löytämään. Suurimmat vuodot tapahtuivat tekijästä riippumatta Kiinassa: Tencentiltä mukana on 1,5 miljardia vuotanutta käyttäjätietoa ja Weibolta yli 500 miljoonaa. Näiden jälkeen eniten vuotaneita tietoja oli MySpacesta (360 miljoonaa), X:stä eli entisestä Twitteristä (281 M), Wattpadista (271 M), NetEasesta (261 M), Deezeristä (258 M) ja LinkedInistä (251 M). Löydät täyden listan sivustoista, joilta on vuotanut 100 miljoonaa tai enemmän tietoja lähdelinkin takaa. Sivustolta löytyy myös työkalut kaikkien vuodossa mukana olevien sivustojen selaukseen sekä omien tietojen etsintään.

io-tech muistuttaa kaikkia lukijoitaan vahvojen salasanojen ja kaksivaiheisen tunnistuksen tärkeydestä. Samaa salasanaa ei ole myöskään syytä käyttää useammalla eri sivustolla, sillä tällöin yksi vuoto voi vaarantaa tilit useassa palvelussa.

Lähde: Cybernews, Tweakers Uutiskuva on luotu Dall-E 3 -kielimallin avulla.