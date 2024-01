Näytönohjaimet on merkitty asianmukaisesti mobiilipiirejä käyttäviksi, mutta ne eivät toimi NVIDIAn virallisilla ajureilla vaan vaativat valmistajan omat tai modatut custom-ajurit.

Olemme uutisoineet hiljattain kiinalaispajojen purkavan GeForce RTX 4090 -näytönohjaimia, jotta niiden piirit voidaan istuttaa tekoälykäyttöön suunniteltuihin palvelinnäytönohjaimiin. Nyt maasta on paljastunut jälleen lisää kotikutoisia näytönohjaimia.

VideoCardzin raportin mukaan kiinalaisvalmistajat myyvät täyttä häkää GeForce RTX 40 -sarjan mobiiliversioita työpöytänäytönohjaimiksi sovitettuina. Kyseessä ei ole sinänsä uudesta ilmiöstä, vaan vastaavia näytönohjaimia nähtiin myös RTX 20- ja 30 -sarjojen mobiilivarianteista koottuina.

Kuten tapana on, mobiilinäytönohjaimet käyttävät täysin samoja siruja kuin työpöytäpuolellakin on käytössä, mutta niiden numeroinnit eivät vastaa toisiaan. Esimerkiksi GeForce RTX 4090:n mobiiliversiossa on käytössä AD103-grafiikkapiiri 9728 CUDA-ytimellä ja 256-bittisellä muistiväylällä, kun työpöydällä on käytössä AD102 16384 CUDA-ytimellä ja 384-bittisellä muistiväylällä. Lisäksi käytössä on työpöydän GDDR6X-muistien sijasta hitaammilla kellotaajuuksilla toimivat GDDR6-muistit.

Vaikka NVIDIA ei ole näytönohjainten mallinimissä tai muussa markkinoinnissaan erotellut työpöytä- ja mobiilimalleja toisistaan, Kiinassa myynnissä olevissa kotikutoisissa malleissa erot on huomioitu ja mobiilipiireihin perustuvat näytönohjaimet on merkitty ylimääräisellä M-kirjaimella mallinimen perässä. Piirien TDP:t ovat myös vastaavia, kuin mobiilivarianttien maksimit, eli selvästi työpöytämalleja pienemmät.

Myös näytönohjainten suorituskyvystä ollaan ainakin verrattain rehellisiä, sillä esimerkiksi RTX 4080M:n on kerrottu tarjoavat RTX 4070- ja 4070 Ti -mallien väliin osuvaa suorituskykyä. Sekään suorituskyky ei välttämättä tule kuitenkaan ilman harmaita hiuksia, sillä kotikutoiset mallit eivät toimi NVIDIAn vakioajureilla, vaan joko sopivasti modatuilla custom-ajureilla tai sen valmistaneen pajan toimittamilla ajureilla.

Lähde: VideoCardz