Debian Linux saadaan käyntiin suoraan Androidin sisältä, mutta Windows 11 puolta varten pitää hyödyntää puhelimen dual boot -ominaisuutta.

Windows-käyttöjärjestelmien ura puhelimissa jäi lyhyeen, kun Windows 10 Mobile haudattiin vuoden 2020 alussa. Nyt markkinoilta kuuluu kuitenkin kummia, sillä Nex Computerin tuleva puhelin lupaa pystyvänsä pyörittämään jopa kolmea käyttöjärjestelmää, joista yksi on Windows.

Nex Computer on esitellyt ensimmäisen puhelimensa, NexPhonen. NexPhone on Android-puhelin, joka kykenee pyörittämään lisäksi Debianiin perustuvaa Linuxia suoraan Androidin sisällä sekä dual bootin avulla Windows 11:tä. Koska Windows 11 ei sisällä puhelimille suunniteltua käyttöliittymää, on Nex Computer kehittänyt sille oman ruutupohjaisen puhelinkäyttöliittymänsä erillisnäytöllä pyöritettävän perinteisen käyttöliittymän rinnalle. NexPhonen Windows-käyttöliittymä muistuttaa elävästi Windows 10 Mobilen käyttöliittymää. Ulkoisen näytön mahdollistamaan työpöytäkokemukseen on panostettu tietenkin myös Androidin ja Debian Linuxin puolella.

NexPhonessa on käyttöjärjestelmävalikoiman ohella toinenkin tavallisuudesta poikkeava ratkaisu, sillä Qualcommin järjestelmäpiiri ei tule puhelimista tututusta Snapdragon-linjasta. Snapdragonin sijasta puhelimen sisällä sykkii yhtiön Dragonwing QCM6490, jolle yhtiö lupaa tuen aina vuoteen 2036 asti. Järjestelmäpiiri itsessään perustuu toki Snapdragoniin, tarkemmin sanottuna 778G-malliin.

NexPhonen tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 173×82,6×13,1 mm, 256 grammaa

IP68- ja IP69K-suojaukset, MIL-STD-810H-sertifikaatti

6,58” LCD, 2403×1080 (403 PPI), 60-120 Hz, Gorilla Glass 3

Qualcomm Dragonwing QCM6490 (Kryo 670: 1x 2,7 GHz Cortex-A78, 3x 2,4 GHz A78, 4x 1,9 GHz A55), 812 MHz Adreno 643L, Hexagon 770)

12 Gt RAM, 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 512 Gt)

5G Dual-SIM, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE

(A-)GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS

Kaksoistakakamera 64 megapikselin pääkamera (Sony IMX787) 13 megapikselin ultralaajakulma (Samsung S5K3L6XX)

10 megapikselin selfiekamera (Samsung S5K3J1SX)

NFC, Sormenjälkilukija virtapainikkeessa

USB-C 3.1, mukana myös 5 portin USB-hubi USB-PD- ja HDMI-tuella

5000 mAh akku, 18 watin pikalataus, langaton lataus

Android 16, Debian Linux, Windows 11

Nex Computerin NexPhone saapuu myyntiin nykysuunnitelmien mukaan maailmanlaajuisesti vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Sen hinnaksi kerrotaan 549 dollaria ja omansa voi varata ennakkoon maksamalla siitä 199 dollarin osuuden heti. Ilmoitetut hinnat ovat verottomia.

