Vuotojen mukaan BOE saattaa tippua pois mahdollisten näyttövalmistajien joukosta LTPO+-teknologian puutteen ja liian himmeiden paneeleiden vuoksi.

Applen odotetaan julkaisevan tänä vuonna uudet iPhone 18 -sarjan älypuhelimet. Uusista puhelimista on alkanut nyt valumaan nettiin runsaasti vuotoja etenkin niiden näyttöjen osalta.

Vuotolähde Digital Chat Stationin mukaan iPhone 18 tulee käyttämään 6,27” LTPO OLED -näyttöä, joka toimii maksimissaan 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön ylälaidasta tulee löytymään normaali Dynamic Island -leikkaus kameraa ja Face ID:tä varten. iPhone 18 Pron näyttö on lähteen mukaan samaa tekniikkaa ja kokoa, mutta Dynamic Island on kokenut muutoksia ja Face ID -tunnistukseen tarvittava rauta on siirretty piiloon näytön alle. iPhone 18 Airille Digital Chat Station povaa 6,55” LTPO OLEDia 120 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja perinteisellä Dynamic Islandilla.

ETNews kertoo puolestaan toimitusketjun lähteisiin perustuen, että iPhone 18 Pro ja Pro Max olisi varustettu kehittyneemmillä LTPO+ OLED -näytöillä. Ilmeisesti kyse on kuitenkin samasta tekniikasta, mistä Digital Chat Station puhui, sillä sen kerrotaan mahdollistavan Face ID:n infrapunakameran asettamisen näytön alle piiloon. Joidenkin lähteiden mukaan Applen kerrotaan harkitsevan myös selfiekameran sijoittamista näytön alle. Mikäli käytössä tulee olemaan LTPO+ OLED -näytöt, on niiden valmistus LG:n ja/tai Samsungin harteilla, sillä BOEn tekniikka mahdollistaa tällä hetkellä vain perinteiset LTPO OLED -näytöt.

Instant Digital -nimimerkki kertoo puolestaan Weibo-palvelussa, että BOE saattaa tippua pois kelkasta muutenkin kuin vain LTPO+-tekniikan puutteen vuoksi. Lähteen mukaan Apple haluaa seuraavan puhelinsukupolvensa näyttöjen olevan selvästi aiempaa kirkkaampia, eikä BOE kykenisi valmistamaan niin kirkkaita näyttöjä. Nykyisissä iPhone 17 -puhelimissa käytettävä näyttö yltää 1000 nitin tyypilliseen maksimikirkkauteen, 1600 nitin HDR-maksimikirkkauteen ja 3000 nitin piikkikirkkauteen.

Näyttöjen ulkopuolelta Applen tulevista puhelimista kertoo GF Securitiesin analyytikko Jeff Pu. Pun mukaan iPhone Fold tulee käyttämään 5,3” ulko- ja 7,8” sisänäyttöä, A20 Pro -järjestelmäpiiriä sekä N2-verkkopiiriä ja C2-modeemia. Puhelimesta tulee löytymään Pun mukaan myös 12 Gt LPDDR5-muistia ja Touch ID -tunnistus sekä 48 megapikselin sensoreilla varustettu kaksoistakakamera ynnä 18 megapikselin selfiekamera. iPhone 18 Prolle Pu lupaa pitkälti samaa: A20 Pro -järjestelmäpiiri, 12 Gt LPDDR5-muistia, N2- ja C2-piirit sekä 18 megapikselin selfiekamera. Joidenkin muiden lähteiden mukaan selfiekamera tulisi olemaan kuitenkin tarkkuudeltaan 24 megapikseliä. Pun mukaan molemmissa Pro-malleissa tulisi olemaan 48 megapikselin pääkamera vaihtelevalla aukolla, 48 megapikselin periskooppitelekamera ja 48 megapikselin ultralaajakulmakamera.

