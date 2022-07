Nothing julkaisi odotetun Phone (1) -älypuhelimensa – saataville 21. heinäkuuta

Suomessa Nothing Phone (1):n hinnat alkavat 499 eurosta.

Nothing julkisti tänään virallisesti Phone (1) -älypuhelimensa, jonka ulkoinen olemus paljastettiin jo kesäkuun puolella. Laitteen takakuori on läpinäkyvä ja siihen on sijoitettu näyttävät valaistukset, jotka reagoivat muun muassa ilmoituksiin ja lataamiseen. Saataville puhelin tulee, kuten jo vuodoissa on paljastanut, valkoisena ja mustana värivaihtoehtona.

Puhelimen kehykset ovat valmistettu kokonaan kierrätetystä alumiinista ja sekä etu- että takalasina Nothing Phone (1):ssa toimii Corningin Gorilla Glass 5 -suojalasi. Puhelimen suorituskyvystä huolehtii Qualcommin Snapdragon 778G+ -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Virtaa laitteelle syöttää 4500 mAh:n akku, joka latautuu langallisesti 33 watin pikalatauksella ja langattomasti 15 watin teholla. Tuettuna on myös 5 watin käänteinen langaton lataus. Puhelimen myyntipakkauksessa ei toimiteta laturia.

Phone (1):n 6,55-tuumainen AMOLED-näyttö on tasapintainen, mutta se on silti valmistettu taipuvasta paneelista, jotta näytön liittimet on voitu taivuttaa sen taustapuolelle. Ratkaisu on tuttu iPhoneista ja se mahdollistaa jokaiselta kyljeltään vastaavan kokoiset näytön reunat. Näyttö itsessään yltää 120 hertsin virkistystaajuuteen ja Full HD+ -resoluutioon.

Kamerakokonaisuus Phone (1):ssa muodostuu pääkamerana toimivasta 50 megapikselin Sony IMX766-sensorista optisella kuvanvakaimella yhdessä niin 114 asteen kuvakulman ultralaajakulmakamerasta, joka käyttää 50 megapikselin Samsung JN1 -kamerasensoria.

Nothing kertoo panostaneensa puhelimensa ohjelmistokokemuksessa erityisesti sulavuuteen ja luotettavuuteen useiden erilaisten ominaisuuksien sijaan. Käytössä on valmistajan jo aiemmin Google Play -kauppaan jakama Nothing OS, joka mukailee ulkoisesti Googlen näkemystä, mutta tarjoaa muutamia omia ulkonäöllisiä ratkaisujaan. Niin sanottua bloatwarea, eli ylimääräisiä lisättyjä sovelluksia Phone (1):ssa ei Nothingin mukaan ole lainkaan.

Nothingin omana lisänä asetusvalikkoon on lisätty asetuksia myös muille laitteille. Ensimmäisenä tuettuna ovat valmistajan omat Nothing Ear (1) -kuulokkeet sekä Teslan autot, joiden pika-asetuksiin pääsee siis suoraan käsiksi puhelimen ilmoitusvalikosta. Päivitykset Nothing lupaa puhelimelleen kolmen vuoden suurille Android-päivityksille ja 4 vuoden tietoturvakorjauksille joka toinen kuukausi.

Nothing Phone (1):n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,2 x 75,2 x 8,3 mm

Paino: 193,5 grammaa

6,55” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 120 Hz, 240 Hz kosketuksen tunnistus, 10-bit värit, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 778G+ -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G, NSA & SA (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 1 um pikselikoko), f1.88, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (Samsung JN1, 1/2,76”), f2.2, 114 asteen kuvakulma, kykenevä makrokuvaukseen 4 cm päähän

16 megapikselin etukamera (Sony IMX471, 1/3,1”), f2.45

IP53, sormenjälkilukija näytön alla, stereokaiuttimet

4500 mAh:n akku, USB-C, 33 watin PD 3.0 -pikalataus, 15 watin langaton Qi-lataus, 5 watin käänteinen langaton lataus

Android 12, Nothing OS -käyttöliittymä

Nothing Phone 1:n hinnat alkavat valmistajan kotisivujen mukaan 469 ja ensimmäisen kerran puhelin on ostettavissa heinäkuun 16. päivä yrityksen omasta kioskista Lontoon Covent Gardenissa. Maailmanlaajuinen saatavuus puolestaan alkaa kuluvan kuukauden 21. päivä kello 9 Suomen aikaa.

Suomessa Phone (1) tulee myyntiin Elisalle ja Verkkokauppa.comille ja Suomessa hinnat ovat pykälän valmistajan kotisivuilla ilmoittamaa korkeammat lähtien 8 / 128 Gt:n mallin 499 eurosta. Tallennustilan tuplaaminen 256 gigatavuun nostaa hinnan 529 euroon ja kallein 12/256 gigatavun malli kustantaa 579 euroa.

Lähde & kuvat: Nothing, GSMArena