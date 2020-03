Nubian uutuus käyttää aiemmista malleista tuttuun tapaan tuuletinta pitääkseen puhelimen lämmöt kurissa.

Nubia on esitellyt Red Magic -pelipuhelinsarjaan uuden jäsenen. Red Magic 5G tuo mukanaan paitsi nimensä mukaisesti tuen 5G-verkoille, myös älypuhelinmaailman ensimmäisen yli 120 hertsin näytön.

Nubia Red Magic 5G rakentuu 6,65-tuumaisen E-Sports-brändätyn AMOLED-näytön ympärille. Kyseessä on maailman ensimmäinen 144 hertsin puhelimen näyttö. Näytön kosketuksentunnistus toimii kuitenkin useista 120 hertsin näytöistä tutulla 240 hertsin taajuudella. Pelaajia on ajateltu myös muutoin kuin laitteen osien brändäämisessä, sillä puhelimen oikealta kyljeltä löytyy kaksi kapasitiivista olkapainiketta, joiden kosketuksentunnistuksen luvataan toimivan 300 hertsin nopeudella.

Nubian uutuus on omiaan herättämään huomiota myös ulkonäöltään. Sen takakannen läpi kulkaa musta kaistale, jonka ylälaidassa on kolmoistakakamera. Väritys on niin ikään silmiinpistävä ainakin räikeän punaisessa kultaisin koristeluin varustellussa Mars Red -värityksessä sekä Cyber Neonissa, jossa puhelimen takakannen vasen laita on punainen ja oikea turkoosi.

Takakanteen on tyylitelty suurikokoinen X-kirjain ja sen rinnalla tiheästi rei’itetyt alueet. Rei’ityksiä tuskin on kuitenkaan tehty jäähdytystä varten, sillä puhelimeen upotettu tuuletin ottaa vaihtoilmansa yhdeltä kyljeltä ja puhaltaa kuuman ulos toiselta. Yhtiön mukaan tuuletin madaltaa puhelimen lämpötilaa parhaimmillaan 18 asteen edestä ja sitä käytetään muun muassa varmistamaan, ettei puhelin ylikuumene 55 watin pikalatauksessa. Pikalataukselle tullee myös käyttöä, sillä 4500 mAh:n akku on verrattain pieni 5G-puhelimelle ja 144 hertsin näyttö kuluttanee jälleen 120 hertsin näyttöjä enemmän.

Nubia Red Magic 5G:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 168,6 x 78 x 9,8 mm

Paino: 218 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass edessä, lasi takana.

6,65″ AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä

Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri (1 x 2,84 GHz Kryo 585, 3 x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585 CPU, Adreno 630 GPU), X55 -5G-modeemi

8, 12 tai 16 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa

Kolmoistakakamera:

64 megapikselin pääkamera (Sony IMX686, 1/1.72” sensori, 0.8 µm PDAF)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera

2 megapikselin makrokamera

Etukamera: 8 megapikseliä, f/2.0, HDR

LTE-A, Dual SIM

Wi-Fi 6 dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC

(A-)GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

3,5 mm ääniliitäntä, stereokaiuttimet, sormenjälkitunnistin näytön alla

4500 mAh litiumpolymeeriakku, USB 2.0 Type-C, 18 W pikalataus (Max: 33 W)

Android 10 / Redmagic 3.0

Nubia Red Magic on hinnoiteltu 8 / 128 Gt -mallina 3799 yuaniin, 12 / 128 Gt -mallina 4099 yuaniin, 12 / 256 Gt -mallina 4399 yuaniin ja 16 / 256 Gt -mallina 4999 yuaniin. Euroissa hinnat ovat noin 484, 522, 560 ja 636 euroon. 12 / 256 Gt- ja 16 / 256 Gt -mallit tulevat saataville myös Transparent-värityksessä noin 585 ja 662 euron hintalapuilla. Muut värivaihtoehdot ovat musta, Mars Red ja Cyber Neon.

Puhelin tulee ennakkotilattaviksi Kiinassa nyt ja sen toimitusten pitäisi alkaa viikon kuluttua. Maailmanlaajuisen julkaisun pitäisi tapahtua huhtikuun aikana.

Lähde: GSMArena