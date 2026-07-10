Uutta teknologiaa toivoville harmillisesti kyse ei ole kuitenkaan näytönohjaimista, vaan yhtiön merkkihetkiä juhlistavasta GeForce-keräilykorttisarjasta.

NVIDIA toi vastikään GeForce 3060 12 Gt -näytönohjaimet takaisin myyntiin purkamaan painetta muistikriisin keskellä hitaammilla muisteillaan ja edullisemmalla piirillään. Nyt yhtiö on yllättänyt julkaisemalla 14 täysin uutta GeForce-korttia.

Uudet GeForce-kortit eivät ole kuitenkaan näytönohjaimia, vaan kyseessä on yhtiön uusi keräilykorttisarja, joka nimeämisensä perusteella saamaan myös jatkoa myöhemmin. GeForce Trading Cards Series 1 tulee kuluttajien saataville ainakin Summer of RTX -arvontojen kautta sekä messuilla kuten Bilibili World 2026, QuakeCon 2026 ja Gamescom 2026.

Ensimmäisen GeForce-keräilykorttisarjan kortit ovat saaneet inspiraationsa NVIDIAn historian merkittävistä hetkistä. Historiallisiksi hetkiksi tiedotteessa listataan NV1:n, GeForce 256:n, GeForce 3:n, GeForce 7800 GTX:n ja GeForce 10 -sarjan julkaisut, Bubble-, Chameleon- ja Medusa-grafiikkademot, The Way It’s Meant To Be Played -ohjelman ja GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Editionin. Lisäksi sarjaan kuuluu ”Checklist card”, joka helpottaa keräilyn seuraamista.

NV1 oli NVIDIAn ensimmäinen multimediaprosessori, joka tuki sekä joystick-liitäntää, ääntä, 2D- ja 3D-grafiikkaa sekä VGA-ulostuloa. Sen epäonniseksi kohtaloksi 3D:n osalta koitui neliölliseen pintakuviointiin (Quadratic Texture Mapping), kun muu tekniikkamaailma luotti kolmioihin.

GeForce 256 oli ensimmäinen GPU:ksi kutsuttu piiri ja GeForce 3 toi mukanaan ohjelmoitavat varjostimet. GeForce 7800 GTX on nostettu puolestaan esiin oman aikakautensa lippulaivana ja GeForce 10 -sarja Pascal-arkkitehtuureineen oli puolestaan merkittävä hyppäys eteenpäin omana aikanaan.

Bubble, Chameleon ja Medusa ovat erilaisia, omien aikakautensa uusimpia ominaisuuksia esitteleviä 3D-demoja; perinne, joka on valitettavasti käytännössä kuollut jo vuosia sitten. TWIMTBP eli The Way It’s Meant To Be Played oli puolestaan yhtiön pitkäikäinen sponsoriohjelma pelimaailmaan.

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition juhlistaa kenties merkittävintä tai ainakin yhtä merkittävimmistä peleistä ja säteenseurannan yleistymisen takana.

Lähde: NVIDIA