Uudet ajurit lisäävät tuen uudelle DLSS 4.5 -teknologialle, kunhan lisäksi asentaa NVIDIA App -sovelluksen beetaversion tai odottaa viikon kuluttua julkaistua virallista versiota.

NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. GeForce 591.74 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Turing-arkkitehtuurista lähtien. Release 590 -sarjan ajurit tiputtivat siis pois tuen Maxwell- ja Pascal-arkkitehtuureille Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -blogissa ja kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). Samalla kertaa julkaistiin myös uudet Studio-ajurit.

Uudet ominaisuudet ja optimoinnit

Tuki DLSS 4.5 -teknologialle 2. sukupolven Transformer Super Resolution -skaalaimelle

Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia

Arena Breakoutin vakausongelmat

Kirkkausasetusten ongelmat useilla näytöillä

Värien ongelmat, kun käytössä on Digital Vibrance

Väriliu’ussa esiintyvä juovittuminen SDR-tilassa

Show Notification Tray Icon -valinnan päälle jumiutuminen

RTX HDR:n Vulkan-rajapinnalla aiheuttamat mustat ruudut LG:n OLED-televisioilla

Tiedossa olevat bugit ja ongelmat

Call of Duty: Modern Warfaressa esiintyvä grafiikan korruptoituminen

Studio 591.74 -ajurit tukevat niin ikään Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmiä ja näytönohjaimia Turing-arkkitehtuurista lähtien. NVIDIA ei julkaissut tällä kertaa uutta Studio-blogia, mutta voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Uudet ominaisuudet ja optimoinnit

Tuki NVIDIA Broadcast 2.1 -päivitykselle

Tuki PyTorch NVFP4- ja NVFP8-tarkkuuksilla ComfyUI:ssa

Tuki LTX-2:n RTX-optimoinneille

Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia

Enshrouded -pelin vakausongelmat GeForce RTX 50 -sarjalla

Assassin’s Creed Valhallan HDR-asetuksen toimimattomuus Smooth Motion käytössä

Dying Light: The Beastin vakausongelmat 591.44 -ajureilla

Värien vaikuttaminen haaleilta muulle kuin natiiviresoluutiolle vaihtaessa

Lisäksi kaikki samat kuin GeForce-ajureilla

Tiedossa olevat ongelmat ovat samat, kuin GeForce-ajureilla

Lataa NVIDIAn ajurit täältä