NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. GeForce 591.74 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Turing-arkkitehtuurista lähtien. Release 590 -sarjan ajurit tiputtivat siis pois tuen Maxwell- ja Pascal-arkkitehtuureille Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -blogissa ja kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). Samalla kertaa julkaistiin myös uudet Studio-ajurit.
Uudet ominaisuudet ja optimoinnit
- Tuki DLSS 4.5 -teknologialle 2. sukupolven Transformer Super Resolution -skaalaimelle
Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia
- Arena Breakoutin vakausongelmat
- Kirkkausasetusten ongelmat useilla näytöillä
- Värien ongelmat, kun käytössä on Digital Vibrance
- Väriliu’ussa esiintyvä juovittuminen SDR-tilassa
- Show Notification Tray Icon -valinnan päälle jumiutuminen
- RTX HDR:n Vulkan-rajapinnalla aiheuttamat mustat ruudut LG:n OLED-televisioilla
Tiedossa olevat bugit ja ongelmat
- Call of Duty: Modern Warfaressa esiintyvä grafiikan korruptoituminen
Studio 591.74 -ajurit tukevat niin ikään Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmiä ja näytönohjaimia Turing-arkkitehtuurista lähtien. NVIDIA ei julkaissut tällä kertaa uutta Studio-blogia, mutta voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).
Uudet ominaisuudet ja optimoinnit
- Tuki NVIDIA Broadcast 2.1 -päivitykselle
- Tuki PyTorch NVFP4- ja NVFP8-tarkkuuksilla ComfyUI:ssa
- Tuki LTX-2:n RTX-optimoinneille
Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia
- Enshrouded -pelin vakausongelmat GeForce RTX 50 -sarjalla
- Assassin’s Creed Valhallan HDR-asetuksen toimimattomuus Smooth Motion käytössä
- Dying Light: The Beastin vakausongelmat 591.44 -ajureilla
- Värien vaikuttaminen haaleilta muulle kuin natiiviresoluutiolle vaihtaessa
- Lisäksi kaikki samat kuin GeForce-ajureilla
Tiedossa olevat ongelmat ovat samat, kuin GeForce-ajureilla
