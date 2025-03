Lisäksi yhtiö kertoi muun muassa RTX Remixiä hyödyntävän Half-Life 2 RTX:n demoversion tulevan saataville Steamissa 18. maaliskuuta.

NVIDIA on julkaissut GDC 2025 -konferenssin yhteydessä päivityksen GeForce RTX 50 -sarjan julkaisuun ja sen tuomiin teknologioihin liittyen. Yhtiön tuoreen näytönohjainsukupolven julkaisu ei ole sujunut kuin strömsössä, vaan erilaisia ongelmia on puskenut esiin mm. saatavuuden, virtaliitinten ja puuttuvien ROP-yksiköiden saralta.

Huolimatta siitä, että jälleenmyyjät ympäri maailman ovat valitelleet erityisesti GeForce RTX 5080- ja RTX 5090 -näytönohjainten heikkoa saatavuutta, NVIDIAn mukaan se on toimittanut RTX 50 -sarjan näytönohjaimia enemmän, kuin RTX 40 -sarjan näytönohjaimia vastaavalla aikajänteellä niiden julkaisun yhteydessä. Mysteeriksi jää, mihin toimitetut piirit ovat päätyneet, kun esimerkiksi Japanissa on järjestetty kaaokseen päättyneitä arvontoja osto-oikeudesta ja Britannian merkittäviin jälleenmyyjiin kuuluva OCUK kertoi esimerkiksi GeForce RTX 5090 -näytönohjaimia olevan julkaisun yhteydessä myynnissä vain noin 10 % siitä, paljonko heillä oli GeForce RTX 4090 -näytönohjaimia julkaisun yhteydessä.

NVIDIAn mukaan GeForce RTX 50 -sukupolven näytönohjaimen ostaneista yli 90 % on ottanut käyttöön RTX-ominaisuudet. DLSS:n on kytkenyt sen lukujen mukaan 92 % käyttäjistä, Reflexin 96 % käyttäjistä ja säteenseurannan 90 % käyttäjistä. Tilastot on kerätty NVIDIA App -sovelluksen kautta.

DLSS 4 on yhtiön mukaan nyt saatavilla jo yli 100 pelissä ja sovelluksessa luonnollisesti lisää on luvassa. DirectX 12 -rajapinta on puolestaan saamassa huhtikuussa Cooperative Vector -tuen, mikä NVIDIAn tapauksessa tarkoittaa tensoriyksiköiden käytön suoraan Microsoftin rajapinnan kautta. Yhtiön markkinointidiojen mukaan esimerkiksi sen mahdollistamat Neural Material -tekstuurit kutistavat muistin käyttöä parhaimmillaan vain kolmannekseen perinteisistä toteutuksista.

RTX Remix on puolestaan julkaistu vihdoin virallisena versiona. Portal RTX:ssä tehtyjen mittausten mukaan optimoitu RTX Remix ja tekstuurien streamasus lisää suorituskykyä reilut 22 % ja Neural Radiance Cache sen päälle vielä reilut 14 %, verrattuna Remixin beetaversioon. Lisäksi DLSS 4:n MultiFrame Generation luonnollisesti lisää suorituskykyä merkittävästi.

RTX Remixin tukemana markkinoille saadaan parin tunnin demo Half-Life 2 RTX -versiosta 18. maaliskuuta. Se hyödyntää uutta Neural Radiance Cache -ominaisuutta ja tekstuurien streamaamiseen tehtyjä optimointeja, jotka parantavat suorituskykyä ja Neural Radiance Cachen tapauksessa myös säteenseurannan laatua. . Lisäksi Half-Life 2 RTX:ssä hyödynnetään RTX Skin -ominaisuutta hahmomallien parantamiseen, RTX Volumetrics -ominaisuutta volumetristen efektien parantamiseen sekä RTX Dirtrect Illumination -teknologiaa dynaamisen säteenseurantaan perustuvan valaistuksen luomiseen.

28. Maaliskuuta on puolestaan InZOI:n julkaisun vuoro. InZOI hyödyntää NVIDIAn ACE-teknologiaa paikallisesti kiihdytetyn kielimallin tuomiseksi mukaan peliin. Ominaisuus toimii vain NVIDIAn RTX-näytönohjaimilla. Naraka: Bladepoint Mobilen PC-version ja Black Vultures: Prey of Greedin kerrotaan puolestaan käyttävän ACE-teknologiaa autonomiset pelikumppanin pyörittämiseen ja Fate Triggrein hahmojen kasvojen animointiin.

Lähde: NVIDIAn lehdistömateriaalit (sähköposti)