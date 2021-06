Ajureissa on mukana tuki esimerkiksi No Man's Skyn uudelle DLSS-päivitykselle, NVIDIA Reflex-tuki kahteen uuteen peliin ja tietenkin tuki uudelle GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimelle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 466.63 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-sukupolvesta lähtien.

GeForce 466.63 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima No Man’s Sky -pelin uudelle DLSS-päivitykselle. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät viilaukset Chivalry 2- ja Sniper Ghost Warrior Contracts 2 -peleille sekä NVIDIA Reflex -tuki War Thunder- ja Escape from Tarkov -peleihin. Lisäksi ajureissa on uutta tuki vasta julkaistulle GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimelle.

Tuttuun tapaan ajurit myös korjaavat aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat järjestelmän mahdollinen kaatuminen VR-pelin käynnistykseen, jos näytönohjaimeen on kytketty myös 4K-televisio, sekä Turing-arkkitehtuurilla 120 Hz:n virkistystaajuuden puuttuminen 4K-näyttöjen asetuksista. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi värien mahdollinen vääristyminen Ampere-arkkitehtuuriin perustuvilla näytönohjaimilla, jos käytössä on HDR-tila ja terävöitys Freestyle-suodattimena, joidenkin HDMI-näyttöjen vilkunta HDR-tilassa, näytön mahdollinen signaalin hukkaaminen pelin käynnistyksessä, jos käytössä on useampi näyttö ja Adaptive-sync-teknologia (G-Sync Compatible). Myös vanhat tutut WoWin vilkunnasta Batmanin kaatuilun kautta YouTube-videoiden tökkimiseen vierittäessä näyttöä alaspäin ovat edelleen mukana. NVIDIAn mukaan Ampere-näytönohjainten värien vääristyminen korjataan seuraavissa ajureissa ja HDMI-näytöjjen vilkunnan HDR-tilassa pitäisi korjaantua järjestelmän uudelleenkäynnistyksellä. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja lukea ajureiden kaikista muutoksista niiden julkaisutiedotteesta (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä