Uusi Galaxy A22 5G on yrityksen edullisin 5G-puhelin.

Samsung on laajentanut Galaxy A -sarjan mallistoaan uudella edullisemman pään A22 5G -mallilla. Uutuus sijoittuu tammikuussa julkaistun A32 5G -mallin alapuolelle ja on yrityksen edullisin tähän asti julkaistu 5G-älypuhelin.

Mielenkiintoisesti A22 5G:n näyttö on osa-alue, joka on ainakin paperilla parempi kuin kalliimmassa A32 5G -mallissa, sillä A22 5G tukee FullHD+-resoluutiota ja 90 hertsin ruudunpäivitysnopeutta. Puhelimen suorituskyvystä vastaa tiettävästi seitsemän nanometrin prosessilla valmistettava integroidulla 5G-modeemilla varustettu MediaTek Dimensity 700 -järjestelmäpiiri. Laitteen takapuolella on kolmoiskamera, joka pohjautuu 48 megapikselin pääkameraan, 5 megapikselin ultralaajakulmakameraan sekä syvyystietokameraan. Akun kapasiteetti on 5000 mAh ja se tukee 15 watin lataustehoa.

Samsung Galaxy A22 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 167,2 x 76,4 x 9,0 mm

Paino: 203 grammaa

Näyttö: 6,6” Full HD+ TFT, 2400 x 1080, 20:9-kuvasuhde, 90 Hz

MediaTek Dimensity 700 -järjestelmäpiiri (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55 CPU, Mali-G57 MC2 GPU)

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera, f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

8 megapikselin etukamera, f2.0

5000 mAh:n akku, 15 watin pikalataus

Galaxy A22 5G tulee Suomessa myyntiin 1. heinäkuuta 229 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoina ovat violetti, valkoinen ja harmaa.

Lähde: Samsung, sähköpostitiedote