NVIDIA App:n beetaversio korvaa jo GeForce Experiencen täysin, mutta osa asetuksista on saatavilla beetavaiheessa vain vanhasta hallintapaneelista.

NVIDIA on saanut vuosien varrella rutkasti kritiikkiä ajureidensa hallintapaneelista. Nyt kitinälle odotetaan tulevan loppu, sillä yhtiö on vihdoin julkaisemassa korvaavan hallintapaneelin.

NVIDIA App on yhtiön uusi hallintapaneeli näytönohjaimen ja pelien asetusten hallintaan. Se tulee korvaamaan paitsi lähes nykyisessä muodossaan vuodesta 2006 käytössä olleen hallintapaneelin että GeForce Experience -sovelluksen. Beetavaiheessa NVIDIAn vanha ohjauspaneeli pysyy vielä rinnalla, sillä kaikkia asetuksia ei ole vielä ehditty siirtää, mutta GeForce Experiencen se korvaa jo nyt oletuksena. Halutessaan GFE:n voi kuitenkin pitää vielä beetan ajan uutuuden rinnalla.

Sovelluksesa on viisi välilehteä: Home, Drivers, Graphics, Redeem ja Settings. Home-välilehdeltä löytyy linkit pelikirjastoon, ajureiden lataussivuille ja mainoksia NVIDIAn tuotteista. Drivers-välilehti kertoo puolestaan tarkempia tietoja käytössä olevista ajureista ja niiden muutoksista.

Graphics-välilehdeltä löytyvät sekä pelikohtaiset asetukset, suorat säätömahdollisuudet pelien sisäisiin asetuksiin sekä tietenkin NVIDIAn omiin asetuksiin. Mukana on myös automaattinen asetusten optimointimahdollisuus, joka mahdollistaa liukukytkimellä monipykäläisen valinnan suorituskyvyn ja laadun välille, mikä vaikuttaa optimoinnin valitsemiin asetuksiin.

Mukana on lisäksi uudistettu overlay peleihin kertomaan FPS:n sekä muita tietoja pelistä, raudasta ja niiden pyörimisestä. Uusi overlay tarjoaa pystymallin lisäksi myös vaakamallin, jossa kaikki tiedot ovat yhdellä rivillä ja vievät siten vähemmän tilaa ruudulta. Koko overlay on käyttäjän laajasti kustomoitavissa oman maun mukaiseksi. Itse sovelluksen overlay-ominaisuus mahdollistaa puolestaan helpon pääsyn Shadowplayn ja Freestylen kaltaisiin ominaisuuksiin kesken pelin.

NVIDIA Shadowplay tukee jatkossa myös 120 FPS:n videoiden tallentamista ja Freestyle-filttereitä on päivitetty uusilla tekoälyä hyödyntävillä filttereillä. Uusi RTX Dynamic Vibrance on yksi uusista tekoälyä hyödyntävistä filttereistä ja tarjoaa tutun Digital Vibrance -ominaisuuden kaltaisen toiminnallisuuden värikylläisyyttä tehostamaan. RTX HDR on puolestaan Microsoftin AutoHDR:n kaltainen ominaisuus, joka sovittaa SDR-pelit HDR-väriavaruuteen.

NVIDIA on ottanut onkeensa myös GeForce Experiencen saamasta kritiikistä, sillä uusi sovellus ei vaadi kirjautumista sisään, toisin kuin GFE. Uudella sovelluksella kirjautumista vaaditaan vain Redeem-sivulla, jota käytetään esimerkiksi NVIDIAn näytönohjainten mukana tulevien kylkiäisten lunastamiseen. Viimeisestä Settings-välilehdestä hallinoidaan itse sovelluksen asetuksia.

Lähde: NVIDIA