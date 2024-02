Samsungin uudet Galaxy Book4 -kannettavat ovat tehokäyttäjille suunnattuja, mutta massiivisia eroja ne eivät viime vuoden Book3-mallistoon tarjoa.

Samsungin viime kuussa Koreassa julkaisemat Galaxy Book4 -kannettavat ovat saapumassa myös Suomen markkinoille. Tarjolle on tulossa ainakin Book4 Pro ja täyden kierroksen taittuvalla saranalla varustettu Book4 Pro 360 sekä lippulaivamalli Book4 Ultra.

Viime vuonna julkaistuun Galaxy Book3 -mallistoon nähden mainittavia uudistuksia on Intelin NPU-tekoälysuorittimilla varustettuihin Core Ultra -prosessoreihin ja LPDDR5X-muisteihin siirtyminen, HDMI-porttien päivittäminen 2.1-mallisiksi sekä erilliset Samsung Knox -sirut tietoturvaa parantamassa. Book4 Ultra -mallissa on myös järeähkö 140 watin latausmahdollisuus USB-C:n kautta, kun Pro- ja Pro 360 -malleissa maksimilataus on 65 wattia.

Book4 Ultra tulee tarjolle Intelin Core Ultra 7- tai 9-prosessorilla, kun taas Pro ja Pro 360 -mallit on valittavissa Core Ultra 5- tai 7-prosessorilla. Book4 Ultra on malliston ainoa erillisellä näytönohjaimella varustettu malli ja se on saatavilla viimevuotisen Book3 Ultran tapaan RTX 4070- tai 4050-näytönohjaimien kannettavilla versioilla. Muissa malleissa pyörii suorittimeen integroitu Intel Arc -grafiikkaohjain. Book4 Pro- ja Pro 360 -mallit tulevat joko 16 tai 32 gigatavun LPDDR5X-muistilla varustettuna, ja Ultraan sitä saa halutessaan jopa 64 gigatavua. SSD-tallennustilaa on Ultra-mallissa jopa kahteen teratavuun asti, mutta Prossa ja Pro 360:ssä sitä on 1 Tt asti. Uusista malleista löytyy myös Thunderbolt 4 -tuki. Yhteyksien osalta tuettuna on Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.3.

Sekä Ultra- että Pro-mallien kosketusnäytöissä on AMOLED-paneelit 48–120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella ja 2880×1800 pikselin tarkkuudella sekä 400 nitin maksimikirkkaudella. DCI-P3-väriavaruus on katettuna 120-prosenttisesti. Ultra- ja Pro 360 -mallit on varustettu 16 tuuman näytöllä, mutta Pron näyttökooksi voi valita joko 14 tai 16 tuumaa. Näyttöjen kanssa toimii myös Samsungin S Pen -kynä.

Galaxy Book4 -mallisto tulee myyntiin Suomessa 26. helmikuuta. Kerrotuissa suositushinnoissa mainitaan myös perusmalleilta kuulostavat Book4 ja Book4 360, mutta näitä Samsung ei tiedotteessan valottanut tarkemmin.

Galaxy Book4 – alkaen 749 €

Galaxy Book4 360 – alkaen 1599 €

Galaxy Book4 Pro – alkaen 1799 €

Galaxy Book4 Pro 360 – alkaen 1999 €

Galaxy Book4 Ultra – alkaen 2999 €

Lähde: Sähköpostitiedote, Samsung Newsroom (1, 2)