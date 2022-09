NVIDIA julkaisi uuden GeForce RTX 40 -kiusoitteluvideon

Kiusoitteluvideolla näkyy Ada Lovelacen "Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli" sekä mystinen puhelinnumero.

NVIDIA valmistelee nahkatakkisen Jensen Huangin johtamana parhaillaan julkaistavaksi uusia GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimia. Yhtiö ei ole virallisesti kertonut arkkitehtuurin koodinimeä, mutta se on antanut jo kylliksi vihjeitä, jotka varmistavat oletetun Ada Lovelacen olevan oikea nimi. Nyt yhtiö on julkaissut uuden kiusoittelutwiitin otsikolla ”The future has a past…” ja videolla, jossa näkyy Ada Lovelacen vuonna 1843 kehittämä ”Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli”, mitä pidetään yleisesti ensimmäisenä kunnon tietokoneohjelmana. Kiusoittelutwiitin videolla näkyy myös pienenä yksityiskohtana näyttöön kiinnitetty post-it-lappu, jossa on puhelinnumeron muotoon kirjoitettu (208) 629-7538. Numeron merkityksestä ei ole varmaa tietoa, mutta mm. VideoCardz spekuloi niiden viittaavan AD102-sirun kokoon (629 mm2) ja transistorimääriin (75,38 miljardia) ja mainitsee joidenkin epäilevän, että 208 tarkoittaisi 208 %:n suorituskykyä edeltäjään nähden. Piirin koko ja transistorimäärät sopisivat viimeaikaisiin huhuihin, mutta ottaen huomioon NVIDIAn ilmoittaneen H100:n GPU-sirun kooksi 814 mm2 ja sen rakentuvan noin 80 miljardista transistorista, on 629 mm2:n koko ja 75,38 miljardin transistorin paketti mahdottomalta kuulostava yhtälö, oli käytössä sitten sama 4N tai jokin muu TSMC:n 5 nanometrin luokan prosesesseista. NVIDIAn GeForce Beyond: A Special Broadcast -keynote pidetään GTC 2022 -tapahtumassa 20. syyskuuta. Lähde: NVIDIA @ Twitter, VideoCardz Keskustele foorumilla Ada Lovelace GeForce GeForce RTX 40 NVIDIA