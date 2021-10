NVIDIA julkaisi uudet GeForce 496.49 -ajurit

Uusissa ajureissa on Game Ready -leima uudelle Guardians of the Galaxy -pelille sekä päivityksiä pitkälle liudalle muita pelejä.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 496.49 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 496.49 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Marvel’s Guardians of the Galaxy -pelille sekä viimeisimmät päivitykset Age of Empires IV:lle, Battlefield 2042:n Early Access -versiolle, Call of Duty: Vanguardille, Chivalry 2:lle, Forza Horizon 5:lle, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definite Editionille, Jurassic World Evolution 2:lle ja Riders Republicille. Valitettavasti NVIDIA ei ole julkaissut mahdollisia suorituskykeroja aiempiin ajureihin verrattuna. Lisäksi mukana on tuki joukolle uusia G-Sync Compatible -näyttöjä.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia olivat Doom 3: BFG Edition -pelin grafiikan korruptoituminen, Tom Clancy’s The Division 2:n vilkkuminen ja grafiikan korruptoituminen pidemmissä pelisessioissa sekä LG:n OLED C1 -sarjalla tapahtuneet satunnaiset vilkkumiset 1080p-resoluutiolla. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Red Dead Redemption 2:n satunnainen kaatuilu Vulkan-rajapinnalla, Deathloopin kaatuilu ja grafiikan korruptoituminen HDR-tilassa, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpointin tekstuurien vilkunta ja WRC 8- ja WRC 9 -pelien kaatuilu. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä