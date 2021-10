Qualcomm julkaisi uudet Snapdragon 680:n ja 695:n sekä uudelleelämmittellyt 480+:n ja 778G+:n

Snapdragon 680 on kenties yllättävästikin vain 4G-yhteyksiä tukeva järjestelmäpiiri ylempään keskiluokkaan, kun muissa uutuuksissa sykkii 5G-modeemi.

Qualcomm on julkaissut kertarysäyksellä peräti neljä uutta järjestelmäpiiriä. Tarkemmalla silmäyksellä käy kuitenkin nopeasti ilmi, että vain kaksi piireistä on uusia ja kaksi korkeammilla kellotaajuuksilla toimivia Plus-versioita jo julkaistuista piireistä.

Ensimmäinen uusista piireistä tottelee mallinimeä Snapdragon 695 5G ja se valmistetaan 6 nanometrin valmistusprosessilla. Se rakentuu 8-ytimisestä maksimissaan 2,2 GHz:n Kryo 660 -prosessorista, Adreno 619 -grafiikkaohjaimesta ja Hexagon-prosessori (Hexagon Vector eXtensions, Scalar Accelerator, Sensing Hub, Hexagon 686 Processor). Yhtiö ei tarkenna Kryo 660:n prosessoriydinten tarkempaa konfiguraatiota. 5G-yhteyksien takaa löytyy Snapdragon X51 -modeemi.

Toinen uutuuspiiri on Snapdragon 680 4G. Niin ikään 6 nanometrin prosessilla valmistettavassa järjestelmäpiirissä on 8-ytiminen 2,4 GHz:n Kryo 265 -prosessori, Adreno 610 -grafiikkaohjain ja skalaarikiihdyttimen osalta karsittu Hexagon-prosessori. 4G-yhteydet tarjoilee Snapdragon X11 LTE -modeemi.

Päivitetyt piirit tässä julkaisussa ovat Snapdragon 778G Plus 5G ja Snapdragon 480 Plus 5G, josta HMD Global oli jo valmiiksi innoissaan. Uusien järjestelmäpiirien myötä Qualcommilla on jälleen uutta tarjottavaa läpi hintahaitarin lippulaivaluokkaa lukuunottamatta, vaikka osin uudelleenlämmiteltyä sellaista. HMD Globalin ohella uusista piireistä kehuja antoivat Honor, Motorola, Oppo, vivo ja Xiaomi, joista kukin on julkaisemassa puhelimia ainakin joillain uutuuspiireistä.

