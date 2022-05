Ajureissa on Game Ready -leima Evil Dead: The Game -pelille sekä viimeisimmät ajuripäivitykset Dolmen- ja Vampire: The Masquerade - Swansong -peleille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 512.77 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. GeForce 512.77 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Evil Dead: The Game -pelille sekä viimeisimmät päivitykset Dolmen- ja Vampire: The Masquerade – Swansong -peleille. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole mainintaa. Tällä kertaa ajureissa on korjattu vain yksi aiemmin tiedossa ollut ongelma, eli Adobe Premiere Pron DirectX-rajapintaan liittyvät kaatuilut. Tiedossa oleviksi ongelmiksi on puolestaan listattu Dolby Atmos -äänien tippuminen kyydistä HDMI 2.1 -liitännällä Ampere-arkkitehtuurin näytönohjaimilla, Club3D CAC-1085-sovittimen rajoittuminen 4K60-resoluution ja RTX 3090 Ti -näytönohjainten tunnistusongelmat Oculus Rift S- ja Pimax 8Kx -virtuaalilaseilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa. Lataa NVIDIAn ajurit täältä