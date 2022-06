Ajureissa on mukana Game Ready -leima Fall Guys: Free for All -pelille sekä tuki ICARUS-pelin NVIDIA Reflex -päivitykselle sekä säteenseurannalle Resident Evil 2-, 3- ja 7 -peleissä.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 516.40 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön pelinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. GeForce 516.40 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Fall Guys: Free for All -pelille, tuki NVIDIA Reflexille ICARUS-pelissä ja säteenseurannalle Jurassic World Evolution 2- sekä Resident Evil 2-, 3 ja 7 -peleissä. Lisäksi ajureissa on mukana virallinen tuki Windows 11:n 22H2 -päivitykselle ja CUDA 11.7 -rajapinnalle. NVIDIAn bugikorjausten listalta löytyy tällä kertaa kulme korjausta: Enscapen varjojen renderöinnissä olleet ongelmat, Lenovon joitain kannettavia koskeneet kirkkaussäätöjen ongelmat Advanced Optimuksen kanssa sekä Club 3D CAC-1085 -DP-HDMI-sovittimen rajoittuminen maksimissaan 4K-resoluutiolle 60 hertsin virkistystaajuudella. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi HDR:n päälle ja pois kytkemisen aiheuttamat vakausongelmat peleissä, jos niitä pelataan muulla kuin natiiviresoluutiolla, ylivalottuneet Shadowplay-nauhoitukset, kun HDR on käytössä Windowsissa sekä Assassin's Creed Origins -pelissä esiintyvät vilkkumisongelmat, kun hahmo on veden alla lähellä venettä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).