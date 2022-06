Muualle maailmaan Kiinassa vajaaseen 150 euroon hinnoiteltu näytönohjain saapuu joskus vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Intel on julkaissut virallisesti ensimmäisen uuden Arc-työpöytänäytönohjaimen Kiinassa ja siten lunastanut lupauksensa julkaisusta toisen vuosineljänneksen aikana. Vähemmän yllättäen kyse on Arc 3 -sarjalaisesta eli joukon hitaimman pään edustajasta.

Intel Arc A380 on täyteen ACM-G11-grafiikkapiiriin perustuva näytönohjain. TSMC:n N6-prosessilla valmistetussa piirissä on käytössä 8 Xe-ydintä eli 128 Xe-vektoriyksikköä tai 1024 laskentayksikköä, 8 RT-ydintä, 128 XMX-matriisilaskinta ja 96-bittinen muistiohjain. Muistiohjaimen jatkeena on 6 Gt 16 Gbps:n GDDR6-muistia, mikä tuottaa 192 Gt/s muistikaistaa.

ACM-G11:n näyttöohjain tukee neljää näyttöä ja tukee DisplayPort 2.0- (max UHBR 10), eDP 1.4- ja HDMI 2.1 sekä 2.0b -standardeja. Intel ei ole antanut tarkempaa selitystä eri HDMI-versioiden tuen ilmoittamiselle. Grafiikkapiirin mediayksikkö tukee rautakiihdytettyä AV1-, H.264- ja H.265-pakkausta ja -purkua sekä VP9:n bitstreamausta ja rautapurkua. Myös Intel Deep Link -teknologiat eli Hyper Compute, Hyper Encode ja Stream Assist ovat tuettuina.

Intel Arc A380:n hinta on Kiinassa 1030 yuania eli vajaat 147 euroa. Suorituskyvyn osalta sen luvataan peittoavan Radeon RX 6400:n parhaimmillaan 25 %:n erolla ja julkaisudian perusteella yhtiö tähtää etenkin 1080p eSports-pelien pariin asetuksista hieman karsien.

Muualla maailmassa näytönohjainta on lupa odottaa myyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana ensin OEM-valmistajien ja sen perään jälleenmyyjien kautta. Nopeammat Arc 5- ja Arc 7-sarjojen näytönohjaimet tulevat myyntiin OEM-valmistajilta ”myöhemmin tänä kesänä” ja jälleenmyyntiin sen jälkeen.

