GeForce GTX 1630:n julkaisuajurit tuovat mukanaan tuen DLSS- ja säteenseurantateknologioitakin tukevalle F1 22:lle sekä viimeisimmät päivitykset Loopmancerin ja Monster Hunter Rise: Sunbreakin tukiin.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 516.59 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön pelinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Nyt julkaistut ajurit ovat samalla julkaisuajurit GeForce GTX 1630:lle.

GeForce 516.59 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima uudelle F1 22 -pelille sekä viimeisimmät päivitykset Loopmancer- ja Monster Hunter Rise: Sunbreak -peleille. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole mainintoja.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattujen bugien listalta löytyy muun muassa Red Dead REdempition vilkkumiset ja Path of Exilen mustat tekstuurit Vulkan-rajapinnnalla, Neverwinter Nightsin oingelmat valonlähteiden lataamisessa sekä pelien tökkiminen G-Sync-käytössä, jos pelaaja tuo Xbox-sovelluksen esiin kesken pelin. Myös Unreal Engine 5:n yleisen vakauden kerrotaan parantuneen. Tiedossa olevien ongelmien listalta löytyvät puolestaan esimerkiksi Destiny 2:n satunnaiset jäätymiset, Jurassic World Evolution 2:n Microsoft Store -version artifaktit sekä näytön hetkelliset vilkunnat, kun tietokone herää unesta, jos käytössä on DSR- tai DLDSR-teknologia. Lisäksi RTX 30 -sarjalla voi jäädä näyttö heräämättä unitilasta, jos näytönohjain on lisäksi kytketty HDMI 2.1 -televisioon, joka on pois päältä. Ampereiden vanha tuttu Dolby Atmos -äänien tippuilu HDMI 2.1 -vahvistimeen kytkettynä on niin ikään edelleen kehissä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä