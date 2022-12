Ajureissa on mukana tuki Marvel's Midnight Suns- ja Need for Speed Unbound -peleille ja ne suostuvat myös asentumaan kaikille RTX 3060 Ti -kokoonpanoille, toisin kuin edeltävät ajurit.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 527.37 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. GeForce 527.37 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen Game Ready -leima Marvel’s Midnight Suns -pelille, jonka lisäksi mukana on tuki Need for Speed Unboundille. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintoja. Korjattujen bugien listalla on tässä julkaisussa mukana esimerkiksi taustalla olevien ohjelmien värikylläisyyden tahaton vaihtelu ja RTX 40 -sarjalla Metro Exodus: Enhanced Editionia vaivanneet vilkkumisongelmat. Lisäksi ajurit ovat vapaat edellisten 526.98-ajureiden kiusallisesta ongelmasta, joka esti niiden asentamisen joillekin RTX 3060 Ti -näytönohjaimille. Ilmeisesti ajureihin on liittynyt myös tapaus, jossa MSI Afterburner ei priorisoi GPU:n lämpötilarajaa tehonkulutusrajojen yli, vaikka se olisi valittuna asetuksista. Tiedossa olevia bugeja ovat pääosin tuttua kauraa ja listalta löytyvät esimerkiksi RTX 4090:llä näkyvä vilkunta Watch Dogs 2:ssa taivasta katsellessa, HDR:n kytkemisen päälle tai pois muulla kuin natiiviresoluutiolla aiheuttama epävakaus peleissä sekä Minecraftin Java Editionissa mahdollisesti näkyvät grafiikan korruptoitumiset. Ajureita ei myöskään voi asentaa GeForce GTX 1060:lla varustettuun MS Surface Book 2:een syystä tai toisesta. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF). Lataa NVIDIAn ajurit täältä Keskustele foorumilla Ajurit GeForce Näytönohjaimet