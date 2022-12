Pure Rock LP on vain 45 mm korkea ja jäähdytyssuorituskykyä sille luvataan 100 watin TDP:hen saakka.

Saksalainen be quiet! on laajentanut prosessoricoolerivalikoimaansa uudella Pure Rock LP -mallilla. Kyseessä on erityisesti mini-ITX-kokoonpanoihin suunniteltu matalaprofiilinen prosessoricooleri, jonka korkeus on vain 45 mm.

Jäähdytyssuorituskykyä pienelle coolerille luvataan 100 watin TDP:hen saakka. Cooleri sisältää kuusi lämpöputkea ja ilmavirrasta alumiiniseen jäähdytyssiiliin huolehtii vain 15 mm paksu 92 mm:n tuuletin, jonka luvataan toimivan maksimissaan 30,6 dBA:n äänenpaineella 2500 RPM:n nopeudella. Pure Rock LP ei sijoitu lainkaan RAM-muistien päälle, minkä myötä prosessoricoolerin kanssa luvataan täysi RAM-yhteensopivuus.

Pure Rock LP on yhteensopiva Intelin LGA 1700-, 1200- sekä 115x-alustojen ja AMD:n AM5- ja AM4-alustojen kanssa. Takuuksi valmistaja lupaa coolerille kolme vuotta ja myyntiin Pure Rock LP saapuu joulukuun 13. päivä 49,90 euron suositushintaan.

Lähde: be quiet!:n lehdistötiedote