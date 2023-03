NVIDIA julkaisi uudet GeForce 531.18 -ajurit

Ajurit tuovat mukanaan tuen striimattujen videoiden RTX Video Super Resolution -skaalaukselle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 531.18 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 531.18 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki RTX Video Super Resolution -ominaisuudelle. Tällä hetkellä ainakin Chrome-selaimessa virallisesti tuettu ominaisuus skaalaa neuroverkon ohjaamana striimattua videosisältöä esimerkiksi YouTubesta korkeammille resoluutioille, kunhan lähtöresoluutio löytyy väliltä 360p-1440p.

Tämänkertaiseen julkaisuun on saatu mahdutettua luonnollisesti myös korjauksia aiempien ajureiden ongelmiin. Korjattuja bugeja ovat tällä kertaa Forza Horizon 4:n Steam-version jäätyily 15-30 minuutin pelaamisen jälkeen, Call of Duty Modern Warfare 2:n vakausongelmat, Adoben After Effectsin ja Media Encoderin ongelmat ProRes RAW -tiedostojen kanssa sekä Premiere Pron epävakaus. Lisäksi Dead Spacelle on otettu nyt käyttöön Resizable Bar -profiili. Tiedossa olevia ongelmat ovat vanhoja tuttuja, kuten Halo Wars 2:n vilkkuva ja normaalia suurempi aluskasvusto, HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttama epävakaus, kun käytössä on muu kuin natiivi resoluutio, ja Watch Dogs 2:n taivaan vilkkuminen GeForce RTX 4090 -näytönohjaimella. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -blogissa ja lukea niiden kaikista muutoksista julkaisutiedotteesta (PDF).

