NVIDIA julkaisi uudet GeForce 531.29 -ajurit

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 531.29 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 531.29 -ajureissa on mukana viimeisimmät päivitykset DLSS 3 -teknologiaa tukeville peleille, kuten Atomic Heart ja The Finals -pelin beetaversio. Lisäksi ajureissa on mukana jo Hotfix-päivityksenäkin tullut korjaus normaalia korkeammalle prosessorin käyttöasteelle pelin sulkemisen jälkeen.

Edellä mainitun prosessorin käyttöastebugin lisäksi ajureihin on mahtunut muitakin korjauksia. Liiskattuja bugeja ovat lisäksi Adoben sovellusten yleinen epävakaus sekä GeForce GTX 10-, MX250-, ja MX350-mobiilinäytönohjaimilla havaitut vakausongelmat. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Assassin’s Creed Origins -pelin vakausongelmat, GeForce Experience Freestyle -filtterien aiheuttamat kaatuilut, Hogwarts Legacyn kaatuminen tai jumittuminen mustaan ruutuun Shader Compilation -vaiheessa käynnistyksen yhteydessä sekä vanhat tutut, kuten taivaan vilkkuminen Watch Dogs 2:ssa Geforce RTX 4090:llä, Halo Wars 2:n normaalia kookkaampi ja vilkkuva aluskasvillisuus sekä HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttama epävakaus muilla kuin natiiviresoluutiolla. Voit tutustua ajureiden merkittävimpiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja päivitetyssä Game Ready -artikkellissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä