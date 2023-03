VideoCardz: NVIDIA julkaisee GeForce RTX 4070:n ensi kuussa

Sivuston mukaan 12. huhtikuuta loppuu salassapito suositushintaisten näytönohjainten testeistä, jonka jälkeen 13. päivä vuorossa ovat kalliimpien mallien arvostelut ja kaikkien myyntiin tulo.

NVIDIAn GeForce RTX 40 -sarja kattaa tällä haavaa mallit RTX 4070 Ti:stä ylöspäin. Seuraavaksi markkinoille odotetaan RTX 4070 -mallia, joka käyttää 4070 Ti:stä tuttua AD104-grafiikkapiiriä, mutta leikattuna. Huhuissa ja vuodoissa 4070:stä on nähty jopa kolme eri varianttia: PG141-SKU343, SKU344 ja SKU345.

VideoCardz on saanut haltuunsa väitetyn julkaisuaikataulun GeForce RTX 4070 -näytönohjaimelle. Sivustolla julkaistun kuvan mukaan RTX 4070:llä on peräti kuusi erilaista salassapitosopimusten päättymispäivää. Kaksi ensimmäistä niistä on sensuroitu, joiden jälkeen vuorossa olisi 12. päivä huhtikuuta kello 16.00 Suomen aikaa tapahtuva näytönohjaimen virallinen julkistus.

12. päivän julkistuksen yhteydessä luvassa pitäisi olla myös AIB-valmistajien (Add-In Board) MSRP-hinnoiteltujen mallien julkistukset sekä arvostelut. Tehtaalla ylikellotettujen tai muista syistä yli MSRP:n hinnoiteltujen mallien julkistus tapahtuu puolestaan VideoCardzin mukaan 13. huhtikuuta kello 16.00 Suomen aikaa. Samalla päättyy myös niiden testien salassapitovelvollisuudet. Myös näytönohjainten myynti alkaa 13. huhtikuuta kello 16.00 täkäläisen kellon mukaan.

