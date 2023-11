NVIDIA julkaisi uudet GeForce 546.01 -ajurit

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 546.01 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön […]

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 546.01 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 546.01 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima Call of Duty: Modern Warfare III:lle. Lisäksi mukana on tuki Desynced-, Jusant- ja RoboCop: Rogue City -peleille. Valitettavasti mitään mainintoja mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole mukana. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Korjattujen bugien listalta löytyy tällä kertaa tiedossa olevien ongelmien listalla pitkään roikkunut Halo Infiniten suorituskykyongelmat Maxwell-näytönohjaimilla. Samaan syssyyn korjattiin myös 545.84-ajureiden aiheuttamat normaalia pidemmät latausajat samassa pelissä. Ajureiden luvataan myös tunnistavan LG C3 OLED TV:n G-Sync Compatible -näyttönä ja Stable Diffusionin suorituskykyongelmien pitäisi olla historiaa, joskin sillä riskillä että se aiheuttaa nyt sovelluksen kaatumisen mikäli GPU:n muisti loppuu kesken. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Windows 10:n läpinäkyvyysefektien virheet, värien haaleus Discordissa striimatessa sekä uuden NVIDIAn ikonin ilmestyminen tehtäväpalkkiin joka kerta käyttäjää vaihtaessa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä