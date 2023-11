Yhtiön päättynyt neljännes oli onnistunut, sillä sen tulos parani joka osa-alueella sekä viime neljännekseen että vuoden takaiseen nähden.

AMD on pitänyt vuoden kolmannen osavuosikatsauksensa ja julkaissut sen myötä myös neljänneksen tuloksen. Kulunutta neljännestä voidaan pitää onnistuneena, sillä yhtiön tulos parani kaikilla osa-alueilla vuoden takaiseen nähden.

AMD:n sai heinä-syyskuun kattavalla neljänneksellä kokoon 5,8 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on 8 % edeltävää neljännestä ja 4 % vuoden takaista paremmin. Yhtiön käyttökate puolestaan nousi yhdellä prosenttiyksiköllä viime neljänneksestä 47 %:iin, mikä on samalla 5 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmatta neljännestä korkeampi. Yhtiön nettotulokseksi saatiin 299 miljoonaa dollaria plussaa, mikä on peräti 353 % paremmin kuin vuotta aiemmin ja peräti 1007 % paremmin kuin viime neljänneksellä.

Osastokohtaisesti yhtiön datakeskuspuolen liikevaihto pysyi ennallaan vuoden takaiseen verrattuna 1,6 miljardissa dollarissa. Tulos kuitenkin laski 505 miljoonasta 306 miljoonaan, minkä AMD pistää kehitystyöhön tehtyjen lisäpanostusten piikkiin.

Kuluttajapuolella liikevaihto puolestaan kasvoi peräti 42 % noin miljardista puoleentoista miljardiin dollariin. Samalla 26 miljoonan dollarin viimevuotinen tappio kääntyi 140 miljoonaa dollaria plussan puolelle. Parantunut tulos selittyy Ryzen 7000 -sarjan prosessoreiden kasvaneella kysynnällä.

Näytönohjaimet ja konsoleiden semi-custom piirit kattavalla peliosastolla liikevaihto kutistui 1,6 miljardista 1,5 miljardiin dollariin, mutta yksikön tulos kasvoi samaan aikaan 142 miljoonasta 208 miljoonaan dollariin. Yhtiön mukaan liikevaihdon pieneneminen johtuu semi-custom puolen heikentyneestä kysynnästä ja kasvanut tulos puolestaan Radeon-näytönohjainten myynnin kasvusta.

Sulautettujen laitteiden puolella yhtiön liikevaihto koki niin ikään pienen kolauksen 1,3 miljardista 1,2 miljardiin dollariin. Tulos pysyi kuitenkin lähes ennallaan, laskien 635 miljoonasta 612 miljoonaan dollariin. Tuloksen lasku selittyy yhtiön mukaan kasvaneella panostuksella kehitystyöhön.

Lähde: AMD, Kuva: App Economy Insights @ X