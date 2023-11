NVIDIA julkaisi uudet GeForce 546.17 -ajurit näytönohjaimilleen

Uudelle Call of Duty: Modern Warfare III:lle ja Starfieldin DLSS 3 -päivitykselle tuen lisäävissä ajureissa on myös normaalia enemmän bugikorjauksia.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 546.17 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 547.17 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki Call of Duty: Modern Warfare III -pelille, mutta mukaan on mahtunut myös tuki Starfieldiin DLSS 3 -tuen tuoneelle päivitykselle. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintaa, mutta voit tutustua pelitukeen lähemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Tällä kertaa ajureihin on saatu mahtumaan normaalia enemmän korjauksia. Liiskattuja bugeja ovat pelipuolella Alan Wake 2:ssa pikkuhiljaa heikkenevä suorituskyky ja vakaus, Counter-Strike 2:n Reflex-tuen toiminnallisuus ja suorituskyky, Starfieldiä ja Cyberpunkia Advanced Optimus -kannettavissa vaivannut nykiminen sekä Control-pelin heikkenevä vakaus pitkissä pelisessioissa. Sovelluspuolella korjattuja bugeja ovat puolestaan esimerkiksi OBS:n nauhoittamissa videoissa esiintyvä repeily, kannettavan GPU:n jumittuminen parhaan suorituskyvyn tilaan, Windows 10:n läpinäkyvyysefektien rikkoutuminen, satunnaisten bugitarkastusten ilmestyminen joillain kokoonpanoilla, Wallpaper Enginessä esiintyvä repeily usean näytön konfiguraatioilla sekä Firefoxin beetaversiossa kasvanut heittovaihtotiedoston (Page file) kasvanut käyttö RTX Video Super Resolutionin kanssa. Ainut NVIDIAn listaama tiedossa oleva bugi on Discordilla streamatessa esiintyvät latteat värit. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä