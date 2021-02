NVIDIA julkaisi uudet GeForce- ja Studio 461.72 -ajurit

GeForce-ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki uusille RTX 3060 -näytönohjaimille ja Game Ready -leima Outriders-pelin demolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 461.72 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Ajureista julkaistiin myös Studio 461.72 -versiot, jotka ovat tuettuina Windows 10 -käyttöjärjestelmällä GeForce 10 -sarjasta eli Pascal-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 461.72 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki NVIDIA CMP 30HX- ja 40HX -louhintakorteille, tänään myyntiin tulleille GeForce RTX 3060 -näytönohjaimille sekä Game Ready -leima Outriders-pelin demoversiolle. Lisäksi ajureissa on tuki Nioh 2 – The Complete Edition- ja Mount & Blade II: Bannerlord -peleihin lisätylle DLSS:lle sekä NVIDIA Reflex -ominaisuudelle Rainbow Six Siegessä.

Ajureissa on tuttuun tapaan korjattu myös aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa ratkottuja ongelmia ovat esimerkiksi Chrome- ja Edge-selaimilla esiintynyt satunnainen kaatuilu RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla, työpöytäsovellusten vilkkuminen, kun V-Syncille on valittu ”Use the 3D application setting” -asetus sekä G-Sync-ongelmat Edge of Eternity- ja Hitman 2 -peleissä, kun käytössä on Windowsin Hardware accelerated GPU scheduling -ominaisuus. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Rainbow Six Siegen kaatuilu käynnistyksessä, kun käytössä on Optimus Advanced -teknologiaa tukeva kannettava, World of Warcraft: Shadowlandsissa tietyissä paikoissa esiintyvät satunnaiset vilkkumisongelmat sekä Batman Arkham Knight -pelin kaatuminen, jos pelin asetuksissa on käytössä Turbulence Smoke -ominaisuus. Voit tutustua ajureiden kaikiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja Game Ready -artikkelissa.

Studio 461.72 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki NVIDIA Studio -kannettaville RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla sekä GeForce RTX 3060 -näytönohjaimelle. Lisäksi ajureissa on tuoreimmat optimoinnit Blender-, V-Ray-, Redshift- ja Autodesk Arnold -sovelluksiin. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja Studio Driver -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä