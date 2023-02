Ajureiden merkittävin uudistus on tuki GeForce RTX 40 -sarjan mobiilinäytönohjaimille, mutta mukana on myös päivityksiä pelitukeen Hello Neighbor 2:n, Perishin, Company of Heroes 3:n ja World of Warcraftin osalta.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 528.49 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samalla julkaistiin myös Studio 528.49 -ajurit, jotka tukevat näytönohjaimia Pascal-arkkitehtuurista lähtien. GeForce 528.49 -ajureiden uudistuspuolelta löytyy tällä kertaa tuki GeForce RTX 40 -sarjan mobiilinäytönohjaimille sekä viimeisimmät päivitykset Hello Neighbor 2-, Perish-, Company of Heroes 3- ja World of Warcraft -peleille. Kaksi ensin mainittua peliä tukevat DLSS-teknologiaa ja WoW:n tuorein päivitys lisäsi peliin tuen Reflex-teknologialle. Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat 528.02-ajureiden tuomat Adobe Bridgen vakausongelmat ja Discordin aiheuttama GPU:n muistitaajuuksien lasku. Lisäksi ilmeisesti Hitman 3:n Resizable BAR -profiili on otettu pois käytöstä Intel-alustoilla. Tiedossa olevia ongelmia ovat tällä kertaa esimerkiksi Adobe Premiere Pron vakausongelmat, After Effectsin ja sen Media Encoderin ongelmat ProRes RAW -tiedostoilla sekä vanhat tutut pelipuolelta: HDR:n kytkeminen päälle tai pois muulla kuin natiiviresoluutiolla aiheuttaa epävakautta, Halo Wars 2:n aluskasvillisuus vilkkuu ja on normaalia suurempaa, Forza Horizon 4:n Steam-versio voi jäätyä 15-30 minuutin pelaamisen jälkeen ja Watch Dogs 2:n taivas vilkkuu edelleen RTX 4090 -näytönohjaimilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa. Studio 528.49 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki RTX 40 -mobiilinäytönohjaimille. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Studio-blogissa.