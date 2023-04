GeForce-ajureiden ainut uudistus on tuki uudelle GeForce RTX 4070 -näytönohjaimelle, mutta Studio-ajureihin on saatu mukaan myös päivityksiä Blender 3.5:lle ja VLC Media Playerin uudelle versiolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 531.61 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samaan syssyyn julkaistiin Studio 531.61 -ajurit, jotka tukevat näytönohjaimia Pascal-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 531.61 -ajureiden ainut varsinainen uudistus on tuki tuoreelle GeForce RTX 4070 -näytönohjaimelle. Mukaan on kuitenkin mahtunut myös bugikorjauksia.

Assassin’s Creed Originsin pitäisi nyt olla vapaa 531.18 -ajureiden myötä ilmestyneistä vakausongelmista ja Last of Us Part 1:n satunnaisten kaatumisten RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla historiaa. Hogwarts Legacyn kaatuminen Shader Compilation -ruutuun on merkitty korjattuihin bugeihin, mutta myös tagilla [Regression]. Tiedossa olevien bugien listalta löytyvät edelleen muun muassa vanhat tutut HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttamat epävakaudet muilla kuin natiiviresoluutiolla, Halo Wars 2:n ylisuuri ja vilkkuva aluskasvillisuus sekä Watch Dogs 2:n vilkkuva taivas RTX 4090:llä.

Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Studio 531.61 -ajureissa on GeForce RTX 4070 -tuen lisäksi mukana viimeisimmät optimoinnit Blender 3.5:lle ja VLC Media Playerin uudelle versiolle, josta löytyy tuki RTX Video Super Resolution -ominaisuudelle. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn huhtikuun Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä