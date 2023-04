Suomessa saataville tulevat sekä NVIDIAn oma Founders Edition -malli että laaja valikoima AIB-valmistajien omia malleja.

NVIDIAn GeForce RTX 4070 -näytönohjaimet ovat saapuneet myyntiin tänään iltapäivällä. io-techin testikeittiössäkin jo käyneen näytönohjaimen suositushinta on Suomessa 689 euroa ja sitä on uutista kirjoitettaessa hyvin saatavilla sekä NVIDIAn Founders Editionina yhtiön omasta kaupasta että AIB-valmistajien malleina jälleenmyyjiltä.

GeForce RTX 4070 perustuu samaan AD104-grafiikkapiiriin, kuin RTX 4070 Ti, mutta leikattuna AD104-250-A1-mallina. Grafiikkapiirissä on käytössä 46 SM-yksikköä eli 5888 CUDA-ydintä, 184 TMU:ta, 46 RT-ydintä, 184 tensoriydintä ja 64 ROP-yksikköä ynnä 36 megatavun L2-välimuisti. Muistiohjain on 192-bittinen ja sen jatkeena on 12 Gt 21 Gbps:n GDDR6X-muistia. Referenssimallin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1920 ja 2475 MHz.

NVIDIA myy yksinoikeudella omaa Founders Edition -malliaan, mutta AIB-valmistajilla on tarjota myyntiin laajempi valikoima eri tarpeisiin. Asus marssittaa areenalle kolmella tuulettimella varustetut ROG Strix- ja TUF-mallit sekä kahden tuulettimen Dual-mallin mustana ja valkoisena. Kaikista tulee saataville perus- ja tehdaskellotetut OC-mallit, mutta myös perusmallien kellotaajuudet voivat olla NVIDIAn referenssitaajuuksia korkeammat.

Gigabytellä eri malleja on yhteensä viisi, mutta niistä ei ole erikseen perus- ja tehdaskellotettuja versioita. Yhtiön huippumallin virkaa toimittaa Aorus GeForce RTX 4070 Master 12G ja sen alapuolelta löytyvät Gigabyten nimellä myytävät Gaming OC 12G, Aero OC 12G, Eagle OC 12G ja Windforce OC 12G. Kaikissa yhtiön RTX 4070 -malleissa on kolmella tuulettimella varustettu jäähdytin.

MSI:n joukkueeseen on listattu GeForce RTX 4070 -ketjuun huippumalli Gaming X Trio, Ventus 3X ja Ventus 2X sekä ylivoimaketjun tehdaskellotetut OC-versiot samoista malleista. Gaming X Trion ja Ventus 3X:n jäähdyttimistä löytyy kolme ja Ventus 2X:n jäähdyttimestä kaksi tuuletinta.