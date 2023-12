GeForce-ajureissa on tuki The Finals- ja Squad -peleille, kun Studio-ajureissa on panostettu hanakammin bugikorjauksiin.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 546.33 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samaan syssyyn julkaistiin myös Studio 546.33 -ajurit, joissa tuki alkaa vasta Pascal-arkkitehtuurista. GeForce 546.33 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -tuki The Finals- ja Squad -peleille, sekä paranneltu tuki Fortnite Chapter 5:lle. Valitettavasti suorituskykyparannuksista ei ole tälläkään kertaan mitään puheita, mutta voit tutustua ajureihin lähemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa. Tällä kertaa ajureihin on saatu mahtumaan yksi liiskattu bugi ja yksi ylösnousemuksen kokenut, aiemmin jo liiskattu tapaus. Korjattu bugi koskee värien haaleutta, kun peliä striimataan Discordin kautta. Haudan takaa palaa puolestaan NVIDIAn ikoni, joka luo itsestään uuden kopion tehtäväpalkkiin joka kerta, kun käyttäjää vaihdetaan. Lisäksi Netflixin kanssa voi esiintyä ongelmia videoiden toistossa Edge-selaimella. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). Studio 546.33 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat päivitykset Reallusion iClone AccuFACE -pluginille, GPU audio -ominaisuuksiin tarkemmin määrittelemättömät parannukset sekä tuki HandBraken AV1 -päivitykselle. Studio-ajureiden bugipuolella on tapahtunut peliajureita enemmän, ja uusien ajureiden kerrotaan muun muassa korjaavan Chaos Vantagen hitaan käynnistymisen, Blenderin kaatumisen ohjelman sulkeutumisen yhteydessä, OBS:n repeilyongelmat. Muita korjattuja ongelmia ovat esimerkiksi Windows 10:n läpinäkyvyysefektien ongelmat ja Windows Event Vieweriin ilmestyneet ylimääräiset virheet NVTOPPS:n pysähtymisestä. Netflix- ja Edge -ongelma koskee myös Studio-ajureita. Voit tutustua tuottavampaan tekemiseen suunnattuihin ajureihin paremmin NVIDIAn Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF). Lataa NVIDIAn ajurit täältä Keskustele foorumilla Ajurit GeForce Näytönohjaimet