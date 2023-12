Ylikellotuksesta palava sulake kertoo AMD:lle suoraan onko takuuseen syystä tai toisesta päätynyttä prosessoria ylikellotettu, mutta se ei vielä itsessään riitä eväämään takuuta.

Aina silloin tällöin kuulee joidenkin kellotusuraa vasta miettivien suusta pohdintaa, mistä valmistaja voi tietää onko prosessoria ylikellotettu vai ei, sillä takuun menetys voi olla yksi kynnyskysymyksistä. Ainakaan AMD:n uusien Ryzen Threaripper -prosessoreiden kanssa asiaa ei tarvitse enempää pohtia tietääkö vai ei: Kyllä tietää.

AMD:n uusissa Ryzen Threadripper 7000- ja Pro 7000WS -sarjan prosessoreissa on sisäänrakennettuna sulake, joka ottaa ja palaa heti, kun prosessoria ylikellotetaan. Tämän jälkeen on triviaalia osoittaa, että prosessoria on ylikellotettu. AMD:n mukaan vastaava sulake on ollut käytössä jo joissain Ryzen Threadripper Pro 5000WX -sarjan prosessoreissa.

Yleisenä tietona pidetään, että ylikelllottaminen evää takuun, mutta todellisuus ei ole niin mustavalkoinen. Tom’s Hardware on keskustellut asiaan liittyen AMD:n kanssa ja saanut samalla varmistuksen, että ylikellotussulakkeen palo ei itsessään vielä evää takuuta koko prosessorilta. Takuu ei kata ylikellottamisesta aiheutuneita hajoamisia, mutta mikäli prosessorin tappaa jokin muu ongelma, ei palanut ylikellotussulake ole este prosessoriin takuuvaihdolle.

