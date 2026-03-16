Uusi DLSS 5 ei skaalaa kuvaa tai lisää väleihin uusia ruutuja, vaan lupaa päivittää tekoälymallin voimin pelien valaistuksen ja materiaalit fotorealistisiksi.

NVIDIA pitää parhaillaan pelinkehittäjille suunnattua GTC 2026 -konferenssia San Josessa Yhdysvalloissa. Vaikka tapahtuma on suunnattu kehittäjille, saatiin heti tapahtuman alkuun myös kuluttajia kiinnostavaa uutismateriaalia; Yhtiön mukaan uusi DLSS 5 on sen suurin läpimurto grafiikan saralla sitten reaaliaikaisen säteenseurannan.

NVIDIA DLSS ja DLSS 2, joka on sittemmin nimetty DLSS Super Resolutioniksi, keskittyvät kuvan skaalaamiseen. DLSS 3 lisäsi mukaan ruutujen generoinnin, DLSS 4 useamman ruudun generoinnin ja DLSS 4.5 dynaamisen ruutujen generoinnin sekä uuden Transformer-skaalainmallin DLSS Super Resolutioniin. Uusi DLSS 5 sen sijasta käyttää tekoälyä neuraalirenderöintiin päivittääkseen pelien materiaalit ja valaistuksen uuteen uskoon.

DLSS 5:n kerrotaan käyttävän pelin väri- ja liikevektoreita, joiden perusteella se rakentaa tekoälymallia hyödyntäen peliin uuden fotorealistisen valaistuksen sekä materiaalit korvaamatta kuitenkaan pelin sisältöä. NVIDIAn mukaan sen tekoälymalli on opetettu ymmärtämään monimutkaisetkin asiat ja tilanteet. Sen kerrotaano osaavan esimerkiksi tunnistaa hahmot, hiukset ja muut karvat, kankaat, läpikuultavan ihon ja tietenkin itse tilanteen valaistuksen.

Teknologia vaatii ilmeisesti pelintekijöiltä tuen teknologialle ja se antaa heille samalla mahdollisuuden säätää efektin voimakkuutta, värimäärityksiä ja maskausta. Teknologia integroituu peleihin NVIDIA Streamline -sovelluskehyksen kautta nykyisten DLSS-versioiden ja Reflexin tapaan.

GTC 2026 -messuilla esitetyt demot pyörivät kahden GeForce RTX 5090 -näytönohjaimen voimin. Toinen näytönohjaimista pyöritti peliä, toinen DLSS 5:ttä. Digital Foundry tietää kuitenkin kertoa, että NVIDIAlla on jo yhdelläkin näytönohjaimella pyörivä versio valmiina ja lopullisen version tietenkin tulevan toimimaan ilman toista näytönohjainta. NVIDIAn virallisina esittelypeleinä olivat Resident Evil Requiem, EA Sports FC, Starfield ja Hogwart’s Legacy, mutta Digital Foundryn videolla nähdään materiaalia myös Oblivion Remasteredista ja Assassin’s Creed Shadowsista.

Yleisössä uusi DLSS 5 on saanut aikaan niin ihastusta kuin vihastustakin. Moni kehuu sen tekevän peleistä paljon fotorealistisempia ja parantavan muutoinkin valaistusta alkuperäiseen nähden. Toiset taas näkevät teknologian haistattavan pelien visuaaliselle suunnittelulle ja haukkuvat sitä ”ai slopiksi” ja ”instagram-suodattimeksi”. Aiheesta keskustellaan aktiivisesti myös TechBBS:n yliskaalausteknologioihin keskittyvässä ketjusssa ja omia johtopäätöksiäsi voit tehdä sekä lähdelinkin takaa löytyvistä kuvavertailuista ja videoista että yltä löytyvältä Digital Foundryn videolta.

NVIDIAn mukaan DLSS 5 julkaistaan saataville kuluvan vuoden syksynä. Yhtiö ei ole vielä kertonut, tuleeko se vaatimaan alleen GeForce RTX 50 -sukupolven näytönohjaimen, vai toimiiko se myös vanhemmilla RTX-sukupolvilla.

Lähde: NVIDIA