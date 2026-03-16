Samsung esitteli uuden Galaxy S26 Ultra -lippulaivamallinsa helmikuun 25. päivänä pitämässään Unpacked-tilaisuudessa. Ulkoisesti varsin tutunoloisena pysyneen laitteen rautapäivityksiin kuuluvat edeltäjäänsä verrattuna entistä valovoimaisemmat pää- ja telekamera sekä uusi järjestelmäpiiri. Näiden päivitysten lisäksi mukana on myös täysin uusi Tietoturvanäyttö-ominaisuus, joka on kytkettävissä päälle asetuksista. Kyseinen tila estää näytön näkemisen sivuilta, joten erillisiä tietosuojakalvoja ei tarvitse käyttää aremman sisällön peittämiseen.
Nyt Galaxy S26 Ultra on saapunut myös io-techin testipenkkiin ja tuoreessa testiartikkelissa otamme selvää, onko uutukainen 1500 euron suositushintansa veroinen seuraaja jo pitkään jatkuneelle Ultra-sarjan lippulaivamallistolle.
